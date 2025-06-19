https://crimea.ria.ru/20250619/ot-zelenskogo-v-avstrii-sbezhal-ministr-edinstva-ukrainy-1147335167.html

От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины

От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины - РИА Новости Крым, 19.06.2025

От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины

Из рабочего визита в Австрию не вернулся министр единства Украины Алексей Чернышев, куда он отправился ранее вместе с главой киевского режима Владимиром... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T06:56

2025-06-19T06:56

2025-06-19T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Из рабочего визита в Австрию не вернулся министр единства Украины Алексей Чернышев, куда он отправился ранее вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщил в социальной сети Facebook* руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.По его словам, 13 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряду экс-подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития Украины и "Нафтогазе"."По информации источников УП в правоохранительных органах, границу он не пересекал", – подытожил руководитель отдела.Также на завершившемся ранее в Канаде саммите G7 Зеленский очень стремился встретиться с Трампом и с ним о чем-то договориться – об усилении санкций против России или о предоставлении новых траншей Киеву. Но встреча была сорвана, Трамп уехал заранее – Зеленский оказался лишним: саммит G7 обернулся для Киева полным провалом и показал потерю поддержки США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом АвстрииСлова главы Пентагона ранят сильнее пуль - ЗеленскийЗеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский, австрия, политика, украина