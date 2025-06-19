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Около 20 тысяч крымчан ежемесячно подключаются к "Семейному банку" ВТБ
Около 20 тысяч крымчан ежемесячно подключаются к "Семейному банку" ВТБ - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Около 20 тысяч крымчан ежемесячно подключаются к "Семейному банку" ВТБ
Около 20 тысяч жителей Крыма и Севастополя каждый месяц становятся пользователями сервиса "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО), всего семейные группы в приложении... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T13:34
2025-06-19T13:34
2025-06-19T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Около 20 тысяч жителей Крыма и Севастополя каждый месяц становятся пользователями сервиса "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО), всего семейные группы в приложении ВТБ Онлайн (18+) создали более 130 тысяч представителей региона, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.Чаще всего крымчане и севастопольцы объединяются в группы с супругами (29%), а также с родителями или детьми (23%).Средний возраст участников "Семейного банка" на полуострове – 46 лет. Чаще в группы объединяются женщины: их доля составляет 63%, тогда как мужчин – 37%.Пригласить в группу "Близкие" в ВТБ Онлайн можно до пяти человек, при этом подтверждение родства не требуется: это могут быть не только члены семьи, но и друзья или коллеги. Семейные группы позволяют клиентам ВТБ распределять траты и получать больше кешбэка в десяти категориях, которые можно выбрать на семью. При этом рекомендуется выбирать непересекающиеся категории, тогда выгода будет еще больше.Реклама, Рекламодатель "Банк ВТБ (ПАО)" , ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTRUKudqW7
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втб, банк, новости, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Около 20 тысяч жителей Крыма и Севастополя каждый месяц становятся пользователями сервиса "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО), всего семейные группы в приложении ВТБ Онлайн (18+) создали более 130 тысяч представителей региона, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Чаще всего крымчане и севастопольцы объединяются в группы с супругами (29%), а также с родителями или детьми (23%).
Средний возраст участников "Семейного банка" на полуострове – 46 лет. Чаще в группы объединяются женщины: их доля составляет 63%, тогда как мужчин – 37%.
"Мы видим, что “Семейный банк” быстро становится частью финансовых привычек жителей Крыма и Севастополя. Люди ценят возможность совместного управления бюджетом и дополнительные преимущества — например, повышенный кешбэк и скидки на продукты и сервисы от банка. Именно поэтому уже каждый третий клиент ВТБ в регионе активно пользуется “Семейным банком”", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Пригласить в группу "Близкие" в ВТБ Онлайн можно до пяти человек, при этом подтверждение родства не требуется: это могут быть не только члены семьи, но и друзья или коллеги. Семейные группы позволяют клиентам ВТБ распределять траты и получать больше кешбэка в десяти категориях, которые можно выбрать на семью. При этом рекомендуется выбирать непересекающиеся категории, тогда выгода будет еще больше.
Реклама, Рекламодатель "Банк ВТБ (ПАО)"
, ИНН 7702070139,
erid: F7NfYUJCUneTRUKudqW7