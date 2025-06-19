https://crimea.ria.ru/20250619/obvineniya-rossii-v-planakh-napast-na-nato--komu-eto-vygodno-1147340525.html
Обвинения России в планах напасть на НАТО – кому это выгодно
Обвинения России в планах напасть на НАТО – кому это выгодно - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Обвинения России в планах напасть на НАТО – кому это выгодно
Запад прикрывается мнимыми угрозами нападения России на страны НАТО, чтобы аргументировать своим гражданам затраты из бюджета на вооружение. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T20:03
2025-06-19T20:03
2025-06-19T20:03
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
россия
в мире
коллективный запад
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Запад прикрывается мнимыми угрозами нападения России на страны НАТО, чтобы аргументировать своим гражданам затраты из бюджета на вооружение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Павел Шипилин.Во время встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения о нападении на Европу и НАТО.По мнению политолога, такие тезисы используются странами Запада как оправдание для увеличения военных расходов за счет собственных налогоплательщиков.Шипилин подчеркнул, что, постоянно обговаривая эту ситуацию, российский лидер говорит не столько для внутренней аудитории, сколько рассчитывет, что с его словами ознакомится и европейский гражданин, уставший от роста цен, падения промышленности и сокращения социальных программ.Он выразил осторожный оптимизм по поводу возможных сдвигов в общественном мнении на Западе, ссылаясь на усиливающееся недовольство обычных людей."Я вспоминаю, как в один момент во Франции мука исчезла, и они булочки свои не могли печь, знаменитые круассаны. И тогда они быстро вспомнили и заговорили о зерновой сделке. Наверное, пока не коснется простого булочника из Парижа, вряд ли кто-то из европейцев захочет сильно погружаться в вопрос большой политики", – выразил мнение Шипилин.Ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для РоссииБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" РоссииПентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт
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павел шипилин, мнения, россия, в мире, коллективный запад, нато
Обвинения России в планах напасть на НАТО – кому это выгодно
Запад прикрывается мнимыми угрозами от России для объяснения затрат из бюджета – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым.
Запад прикрывается мнимыми угрозами нападения России на страны НАТО, чтобы аргументировать своим гражданам затраты из бюджета на вооружение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог Павел Шипилин.
Во время встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения о нападении на Европу и НАТО.
По мнению политолога, такие тезисы используются странами Запада как оправдание для увеличения военных расходов за счет собственных налогоплательщиков.
"Президент все подробно разложил: на вооружение тратят триллионы долларов. Больше, чем все страны мира вместе", – отметил он.
Шипилин подчеркнул, что, постоянно обговаривая эту ситуацию, российский лидер говорит не столько для внутренней аудитории, сколько рассчитывет, что с его словами ознакомится и европейский гражданин, уставший от роста цен, падения промышленности и сокращения социальных программ.
"Путин привел конкретные примеры. Volkswagen, Porsche, стекольная промышленность, которые погибают. Германия была локомотивом европейской, даже глобальной экономики за счет дешевого российского газа. Как только эта подпорка исчезла, там все стало рушиться", – добавил эксперт.
Он выразил осторожный оптимизм по поводу возможных сдвигов в общественном мнении на Западе, ссылаясь на усиливающееся недовольство обычных людей.
"Я вспоминаю, как в один момент во Франции мука исчезла, и они булочки свои не могли печь, знаменитые круассаны. И тогда они быстро вспомнили и заговорили о зерновой сделке. Наверное, пока не коснется простого булочника из Парижа, вряд ли кто-то из европейцев захочет сильно погружаться в вопрос большой политики", – выразил мнение Шипилин.
Ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заявил
, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы.
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