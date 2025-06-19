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Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врага

Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врага - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врага

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации продвигаются вперед по фронту и ломают линию обороны противника. За сутки потери ВСУ составили более... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T13:21

2025-06-19T13:21

2025-06-19T13:21

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации продвигаются вперед по фронту и ломают линию обороны противника. За сутки потери ВСУ составили более 1300 боевиков. Такие данные в четверг опубликовало Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Киевский режим потерял свыше 220 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 200 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск также улучшили тактическое положение в ДНР. В зоне их ответственности ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. Потери противника составили до 460 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. На этих направлениях ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 85 военнослужащих противника, девять автомобилей, станция РЭБ и склад боеприпасов.Также за сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цехам производства и сборки ударных БПЛА, местам их хранения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах.Средствами ПВО были сбиты семь авиабомб JDAM производства США и 234 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"Беспилотник ВСУ пытался атаковать КрымВ Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, инфографика, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу