Рейтинг@Mail.ru
Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250619/novonikolaevka-v-dnr-pereshla-pod-kontrol-rossiyskoy-armii-1147343776.html
Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии
Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии
Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T12:10
2025-06-19T12:12
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147343881_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_e5dcebc30b37a334d43067c00df02e80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, сообщили в Минобороны.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Долгенькое Харьковской области и освободили Новониколаевку в Сумской области.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147343881_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_78d30adf4ffacbc611729591a92806cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии

Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР

12:10 19.06.2025 (обновлено: 12:12 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДорога на Красноармейском направлении СВО.
Дорога на Красноармейском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Долгенькое Харьковской области и освободили Новониколаевку в Сумской области.
На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
14:05На западе Крыма громко – что происходит
13:59На Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млн
13:34Около 20 тысяч крымчан ежемесячно подключаются к "Семейному банку" ВТБ
13:21Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врага
13:10Крымский мост сейчас – ситуация с очередями
12:59В Крыму открыли памятную доску погибшему военкору Федорчаку
12:55В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства
12:40Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
12:27Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
12:10Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии
11:45Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
11:29В Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном
11:15БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира
11:07Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки
10:57Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ
10:50Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
10:33Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"
10:18БРИКС по экономическим показателям превзошел G7
10:06Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Лента новостейМолния