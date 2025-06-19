https://crimea.ria.ru/20250619/novonikolaevka-v-dnr-pereshla-pod-kontrol-rossiyskoy-armii-1147343776.html

Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии

Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии

Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T12:10

2025-06-19T12:10

2025-06-19T12:12

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, сообщили в Минобороны.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Долгенькое Харьковской области и освободили Новониколаевку в Сумской области.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости