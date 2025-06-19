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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T07:04
2025-06-19T07:04
2025-06-19T07:04
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.О приостановке катеров и паромов сообщалось в 06:32, при этом причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после остановки