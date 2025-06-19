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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T07:04
2025-06-19T07:04
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.О приостановке катеров и паромов сообщалось в 06:32, при этом причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после остановки

07:04 19.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
О приостановке катеров и паромов сообщалось в 06:32, при этом причина остановки не указывалась.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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Паромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
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