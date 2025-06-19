https://crimea.ria.ru/20250619/kulturnyy-kod-i-evraziyskie-tsennosti--pryamaya-translyatsiya-1147349793.html

"Культурный код и евразийские ценности" – видео

"Культурный код и евразийские ценности" – видео - РИА Новости Крым, 19.06.2025

"Культурный код и евразийские ценности" – видео

В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?" РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T15:11

2025-06-19T15:11

2025-06-19T16:13

общество

видео

пмэф

маргарита симоньян

евразия

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В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?"В рамках мероприятия обсудят содержание понятия "Культурный код Евразии", определение механизмов продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве, инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов Евразии, а также средства продвижения компонентов культурного кода Евразии среди населения стран Евразии.Модератор – Маргарита Симоньян, Главный редактор телеканала RT и Медиагруппы "Россия сегодня".Выступающие:Алена Аршинова, Председатель совета, НКО "Евразия";Василий Боля, депутат парламента Республики Молдова, представитель политического блока "Победа";Коста Стоянов, болгарский политик из партии "Возрождение", депутат парламента Народного собрания;Илан Шор, Генеральный директор, ООО "А7".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

евразия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, видео, пмэф, маргарита симоньян, евразия