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"Культурный код и евразийские ценности" – видео - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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"Культурный код и евразийские ценности" – видео
"Культурный код и евразийские ценности" – видео - РИА Новости Крым, 19.06.2025
"Культурный код и евразийские ценности" – видео
В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?" РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T15:11
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общество
видео
пмэф
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евразия
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В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?"В рамках мероприятия обсудят содержание понятия "Культурный код Евразии", определение механизмов продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве, инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов Евразии, а также средства продвижения компонентов культурного кода Евразии среди населения стран Евразии.Модератор – Маргарита Симоньян, Главный редактор телеканала RT и Медиагруппы "Россия сегодня".Выступающие:Алена Аршинова, Председатель совета, НКО "Евразия";Василий Боля, депутат парламента Республики Молдова, представитель политического блока "Победа";Коста Стоянов, болгарский политик из партии "Возрождение", депутат парламента Народного собрания;Илан Шор, Генеральный директор, ООО "А7".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, видео, пмэф, маргарита симоньян, евразия
"Культурный код и евразийские ценности" – видео

"Культурный код и евразийские ценности" – видео

15:11 19.06.2025 (обновлено: 16:13 19.06.2025)
 
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В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?"
В рамках мероприятия обсудят содержание понятия "Культурный код Евразии", определение механизмов продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве, инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов Евразии, а также средства продвижения компонентов культурного кода Евразии среди населения стран Евразии.
Модератор – Маргарита Симоньян, Главный редактор телеканала RT и Медиагруппы "Россия сегодня".
Выступающие:
Алена Аршинова, Председатель совета, НКО "Евразия";
Василий Боля, депутат парламента Республики Молдова, представитель политического блока "Победа";
Коста Стоянов, болгарский политик из партии "Возрождение", депутат парламента Народного собрания;
Илан Шор, Генеральный директор, ООО "А7".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОбществоВидеоПМЭФМаргарита СимоньянЕвразия
 
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