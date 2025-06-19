https://crimea.ria.ru/20250619/kogda-otkroyut-lager-solnechnyy-v-arteke-1147338368.html

Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке

Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке

Лагерь "Солнечный" в Международном детском центре "Артек" уже достроен и готов к приему детей, накануне Минстрой России сообщил о завершении строительных работ... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T09:15

2025-06-19T09:15

2025-06-19T09:15

крым

детский отдых

отдых в крыму

новости крыма

детские лагеря в крыму

мдц "артек"

100-летие "артека"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147261428_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ce139e879f82e627e6428162807cc96e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Лагерь "Солнечный" в Международном детском центре "Артек" уже достроен и готов к приему детей, накануне Минстрой России сообщил о завершении строительных работ в двух новых спальных корпусах.Объекты рассчитаны на 1000 мест.На каждом здании создана эксплуатируемая кровля, предназначенная для малоподвижных игр, дневных сборов, линеек и отдыха.В январе 2025 года в Артеке успешно завершилась реконструкция ряда объектов детского лагеря "Кипарисный". Помимо этого, специалисты комплексно благоустроили прилегающую территорию - сделали прогулочные зоны с местами для отдыха, установили лавочки, обновили асфальт и проложили новые дорожки для комфортного передвижения по лагерю. Создан декоративный пруд, а озелененные территории оборудованы автоматической системой полива. Общая площадь парковой зоны "Кипарисного" составляет более 90 тысяч "квадратов".16 июня МДЦ "Артек" отметил 100-летний юбилей. В честь этого в лагере прошло множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма". Также в лагере состоялась закладка капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, детский отдых, отдых в крыму, новости крыма, детские лагеря в крыму, мдц "артек", 100-летие "артека"