https://crimea.ria.ru/20250619/kogda-otkroyut-lager-solnechnyy-v-arteke-1147338368.html
Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке
Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке
Лагерь "Солнечный" в Международном детском центре "Артек" уже достроен и готов к приему детей, накануне Минстрой России сообщил о завершении строительных работ... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T09:15
2025-06-19T09:15
2025-06-19T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Лагерь "Солнечный" в Международном детском центре "Артек" уже достроен и готов к приему детей, накануне Минстрой России сообщил о завершении строительных работ в двух новых спальных корпусах.Объекты рассчитаны на 1000 мест.На каждом здании создана эксплуатируемая кровля, предназначенная для малоподвижных игр, дневных сборов, линеек и отдыха.В январе 2025 года в Артеке успешно завершилась реконструкция ряда объектов детского лагеря "Кипарисный". Помимо этого, специалисты комплексно благоустроили прилегающую территорию - сделали прогулочные зоны с местами для отдыха, установили лавочки, обновили асфальт и проложили новые дорожки для комфортного передвижения по лагерю. Создан декоративный пруд, а озелененные территории оборудованы автоматической системой полива. Общая площадь парковой зоны "Кипарисного" составляет более 90 тысяч "квадратов".16 июня МДЦ "Артек" отметил 100-летний юбилей. В честь этого в лагере прошло множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма". Также в лагере состоялась закладка капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, детский отдых, отдых в крыму, новости крыма, детские лагеря в крыму, мдц "артек", 100-летие "артека"
Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке
Когда откроют лагерь "Солнечный" в Артеке
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Лагерь "Солнечный" в Международном детском центре "Артек" уже достроен и готов к приему детей, накануне Минстрой России сообщил о завершении строительных работ в двух новых спальных корпусах.
Объекты рассчитаны на 1000 мест.
"Это просторные помещения с продуманной инфраструктурой и зонами отдыха. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь двух корпусов составляет более 40 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха", - сообщили в Минстрое.
На каждом здании создана эксплуатируемая кровля, предназначенная для малоподвижных игр, дневных сборов, линеек и отдыха.
В январе 2025 года в Артеке успешно завершилась реконструкция ряда объектов детского лагеря "Кипарисный". Помимо этого, специалисты комплексно благоустроили прилегающую территорию - сделали прогулочные зоны с местами для отдыха, установили лавочки, обновили асфальт и проложили новые дорожки для комфортного передвижения по лагерю. Создан декоративный пруд, а озелененные территории оборудованы автоматической системой полива. Общая площадь парковой зоны "Кипарисного" составляет более 90 тысяч "квадратов".
"Строительство социальных объектов, особенно для детей, играет ключевую роль в формировании здорового и безопасного детства. В данный момент благоустроены набережные лагерей "Кипарисный" и "Солнечный". Строители смонтировали подводный волнолом, провели комплексное озеленение, а также возвели здание пляжного назначения с размещением отрядного места на эксплуатируемой кровле, где будут собираться отдыхающие в "Артеке", – отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
16 июня МДЦ "Артек" отметил 100-летний юбилей. В честь этого в лагере прошло множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки
. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма". Также в лагере состоялась закладка капсулы времени с посланием от артековцев
юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.
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