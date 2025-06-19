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Два "гастролера" грабили женщин в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Два "гастролера" грабили женщин в Севастополе
Два "гастролера" грабили женщин в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Два "гастролера" грабили женщин в Севастополе
В Севастополе задержаны двое жителей Челябинска, подозреваемые в совершении серии грабежей, краж и попыток угона автомобилей. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T09:22
2025-06-19T09:22
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новости севастополя
полиция севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны двое жителей Челябинска, подозреваемые в совершении серии грабежей, краж и попыток угона автомобилей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.По данным полиции, мужчины 42 и 30 лет ранее неоднократно судимы, а общий срок их предыдущих наказаний превышает 30 лет лишения свободы.По версии следствия, в ходе двухдневного пребывания в Севастополе подозреваемые совершили ряд противоправных действий. Старший из них подходил на улицах Ленинского и Гагаринского районов к женщинам, вступал в разговор, после чего открыто похищал ценные вещи.Кроме того, установлена причастность подозреваемых к попыткам угона транспортных средств. В частности, был похищен автомобиль ВАЗ-21011, который впоследствии был обнаружен брошенным. Также зафиксированы кража аккумулятора и зеркала из ВАЗ-2106, а также неудачная попытка угона автомобиля Volkswagen.Оба злоумышленника задержаны. Правоохранительные органы продолжают проверку на предмет возможной причастности задержанных к другим эпизодам.Ранее туриста-дебошира задержали в одном из гостиничных комплексов Ялты. Нетрезвый мужчина угрожал сотрудникам отеля и провоцировал конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в СевастополеВ одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналуБывший зять убил тещу в Севастополе – что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, происшествия, челябинск
Два "гастролера" грабили женщин в Севастополе

В Севастополе за серию грабежей и попытки угона задержаны туристы из Челябинска

09:22 19.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны двое жителей Челябинска, подозреваемые в совершении серии грабежей, краж и попыток угона автомобилей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
По данным полиции, мужчины 42 и 30 лет ранее неоднократно судимы, а общий срок их предыдущих наказаний превышает 30 лет лишения свободы.
По версии следствия, в ходе двухдневного пребывания в Севастополе подозреваемые совершили ряд противоправных действий. Старший из них подходил на улицах Ленинского и Гагаринского районов к женщинам, вступал в разговор, после чего открыто похищал ценные вещи.

"39-летняя женщина лишилась золотых сережек, 22-летняя девушка рассталась с телефоном. Также грабитель попытался стащить браслет за 150 тысяч у 40-летней дамы, но получил отпор", – рассказали в полиции.

Кроме того, установлена причастность подозреваемых к попыткам угона транспортных средств. В частности, был похищен автомобиль ВАЗ-21011, который впоследствии был обнаружен брошенным. Также зафиксированы кража аккумулятора и зеркала из ВАЗ-2106, а также неудачная попытка угона автомобиля Volkswagen.
Оба злоумышленника задержаны. Правоохранительные органы продолжают проверку на предмет возможной причастности задержанных к другим эпизодам.
Ранее туриста-дебошира задержали в одном из гостиничных комплексов Ялты. Нетрезвый мужчина угрожал сотрудникам отеля и провоцировал конфликт.
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СевастопольНовости СевастополяПолиция СевастополяПроисшествияЧелябинск
 
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