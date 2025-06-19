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День жары: погода в Крыму 19 июня
День жары: погода в Крыму 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2025
День жары: погода в Крыму 19 июня
В четверг в Крыму ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T00:01
2025-06-19T00:01
2025-06-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28 градусов.В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +27...+29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
День жары: погода в Крыму 19 июня
Погода в Крыму 19 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15…20; днем +27…32, в горах +20…25", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28 градусов.
В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +27...+29.
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