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Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна
Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна
Крымское армянское общество выразило глубокую обеспокоенность в связи с арестом в Армении предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T15:47
2025-06-19T15:51
самвел карапетян
армения
крым
новости крыма
общество
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Крымское армянское общество выразило глубокую обеспокоенность в связи с арестом в Армении предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Об этом говорится в заявлении организации.Как отметили в организации, Самвел Карапетян и католикос всех армян (духовный лидер Армянской апостольской церкви) Гарегин II являются "фигурами, символизирующими национальные и духовные ценности армянского народа", и "играют важную роль в сохранении исторической памяти, духовного наследия и национального единства"."Сегодня, как никогда, мы – представители армянской диаспоры Крыма – считаем важным выразить поддержку усилиям, направленным на сохранение уважения к тем, кто на протяжении многих лет был символом национального духа и единства. В такие моменты особенно необходимо стремиться к диалогу, взаимопониманию и справедливости", - добавили в Крымском армянском обществе.В чем обвиняют Самвела КарапетянаПредприниматель Самвел Карапетян был задержан 17 июня в Ереване. Его обвинили в призывах к свержению власти в Армении после того, как бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выразил недовольство иерархами ААЦ. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Глава кабмина предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Сам Карапетян вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. На следующий день суд в Ереване арестовал предпринимателя на два месяца.Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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самвел карапетян, армения, крым, новости крыма, общество, религия
Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна

Крымское армянское общество выразило глубокую обеспокоенность в связи с арестом Карапетяна

15:47 19.06.2025 (обновлено: 15:51 19.06.2025)
 
© RTСамвел Карапетян
Самвел Карапетян
© RT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Крымское армянское общество выразило глубокую обеспокоенность в связи с арестом в Армении предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Об этом говорится в заявлении организации.
"Крымское армянское общество выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Самвела Карапетяна – известного армянского предпринимателя, мецената и общественного деятеля, человека, чья деятельность на протяжении десятилетий была направлена на благо армянского народа, укрепление Армянской апостольской церкви и развитие армянской культуры", - отмечают авторы заявления.
Как отметили в организации, Самвел Карапетян и католикос всех армян (духовный лидер Армянской апостольской церкви) Гарегин II являются "фигурами, символизирующими национальные и духовные ценности армянского народа", и "играют важную роль в сохранении исторической памяти, духовного наследия и национального единства".
"Сегодня, как никогда, мы – представители армянской диаспоры Крыма – считаем важным выразить поддержку усилиям, направленным на сохранение уважения к тем, кто на протяжении многих лет был символом национального духа и единства. В такие моменты особенно необходимо стремиться к диалогу, взаимопониманию и справедливости", - добавили в Крымском армянском обществе.

В чем обвиняют Самвела Карапетяна

Предприниматель Самвел Карапетян был задержан 17 июня в Ереване. Его обвинили в призывах к свержению власти в Армении после того, как бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выразил недовольство иерархами ААЦ. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Глава кабмина предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Сам Карапетян вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. На следующий день суд в Ереване арестовал предпринимателя на два месяца.
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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