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ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 18.06.2025

ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T12:05

2025-06-18T12:05

2025-06-18T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье армия России взяла под контроль Ульяновку. В субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.В пятницу стало известно, что российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР. В четверг в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сумская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, сумская область, вооруженные силы россии