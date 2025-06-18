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ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
12:05 18.06.2025 (обновлено: 12:18 18.06.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области, В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", – сказано в сводке.
В воскресенье армия России взяла под контроль Ульяновку. В субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.
В пятницу стало известно, что российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР. В четверг в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
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