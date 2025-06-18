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ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 18.06.2025
ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T12:05
2025-06-18T12:18
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
сумская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье армия России взяла под контроль Ульяновку. В субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.В пятницу стало известно, что российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР. В четверг в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250611/tankovaya-diviziya-vs-rf-nastupaet-v-dnepropetrovskoy-oblasti--minoborony-1147123715.html
харьковская область
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новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, сумская область, вооруженные силы россии
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ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

12:05 18.06.2025 (обновлено: 12:18 18.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области, В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", – сказано в сводке.

В воскресенье армия России взяла под контроль Ульяновку. В субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.
В пятницу стало известно, что российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР. В четверг в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФХарьковская областьСумская областьВооруженные силы России
 
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