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Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников
Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников
В рамках текущей летней оздоровительной кампании власти крымской столицы закупили 2250 путевок для детей льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T17:45
2025-06-18T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В рамках текущей летней оздоровительной кампании власти крымской столицы закупили 2250 путевок для детей льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации СимферополяТак, в детском оздоровительном лагере "Лучистый" дети могут не только отдохнуть у моря, но и учиться, заниматься спортом и творчеством. Например, в программу входят соревнования по пляжному волейболу и созданию скульптур из песка, а также вечерние концерты, отметили в пресс-службе.В администрации уточнили, сейчас идет набор детей на вторую смену, которая стартует 25 июня, добавив, что для информирования родителей в соцсети "ВКонтакте" есть официальная группа детского учреждения, здесь можно найти фото и видео с активностей, а также контакты вожатых и актуальное расписание.Ранее замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко сообщал, что в этом году в Крыму функционируют 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагеряхБольше 11 тысяч специалистов обеспечивают работу детских лагерей в КрымуВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
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Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников

Власти Симферополя закупили 2250 путевок для детей льготных категорий

17:45 18.06.2025
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В рамках текущей летней оздоровительной кампании власти крымской столицы закупили 2250 путевок для детей льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя
"Администрация города закупила 2250 путевок для детей льготных категорий. Первая смена стартовала 2 июня на базе детского оздоровительного лагеря-пансионата "Лучистый", расположенного в поселке Заозерное (город Евпатория)", - говорится в официальном Telegram-канале администрации.
Так, в детском оздоровительном лагере "Лучистый" дети могут не только отдохнуть у моря, но и учиться, заниматься спортом и творчеством. Например, в программу входят соревнования по пляжному волейболу и созданию скульптур из песка, а также вечерние концерты, отметили в пресс-службе.
В администрации уточнили, сейчас идет набор детей на вторую смену, которая стартует 25 июня, добавив, что для информирования родителей в соцсети "ВКонтакте" есть официальная группа детского учреждения, здесь можно найти фото и видео с активностей, а также контакты вожатых и актуальное расписание.
Ранее замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко сообщал, что в этом году в Крыму функционируют 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха.
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