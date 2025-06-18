https://crimea.ria.ru/20250618/vlasti-simferopolya-zakupili-dve-tysyach-putevok-dlya-otdykha-detey-lgotnikov-1147328325.html

Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников

Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Власти Симферополя закупили две тысяч путевок для отдыха детей-льготников

В рамках текущей летней оздоровительной кампании власти крымской столицы закупили 2250 путевок для детей льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T17:45

2025-06-18T17:45

2025-06-18T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В рамках текущей летней оздоровительной кампании власти крымской столицы закупили 2250 путевок для детей льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации СимферополяТак, в детском оздоровительном лагере "Лучистый" дети могут не только отдохнуть у моря, но и учиться, заниматься спортом и творчеством. Например, в программу входят соревнования по пляжному волейболу и созданию скульптур из песка, а также вечерние концерты, отметили в пресс-службе.В администрации уточнили, сейчас идет набор детей на вторую смену, которая стартует 25 июня, добавив, что для информирования родителей в соцсети "ВКонтакте" есть официальная группа детского учреждения, здесь можно найти фото и видео с активностей, а также контакты вожатых и актуальное расписание.Ранее замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко сообщал, что в этом году в Крыму функционируют 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагеряхБольше 11 тысяч специалистов обеспечивают работу детских лагерей в КрымуВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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