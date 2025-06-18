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В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ
В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ
Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T16:35
2025-06-18T17:00
втб
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экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и обязательств в регионе, а также особенной цифровой экосистемы банка, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.Ранее на этой неделе ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения РНКБ. Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. По оценкам ВТБ, вследствие присоединения РНКБ оптимизация расходов банка составит не менее 4 миллиардов рублей в год.По словам первого зампреда ВТБ, с РНКБ было меньше дел по дочерним обществам, но огромные усилия были сосредоточены на региональных особенностях. РНКБ являлся субъектом свободной экономической зоны Крыма с налоговыми льготами и с определенными обязательствами по этим налоговым льготам. После переговоров с государственными органами ВТБ "унаследовал" эти обязательства, переподписав налоговые соглашения, добавил Пьянов."Технологическая жемчужина РНКБ - цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы: транспорт, ЖКХ, образование… и четвертое – это доступ и учет прохода в больницы, вузы, техникумы, госучреждения. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средства платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены", - подытожил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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втб, новости, экономика, пмэф, рнкб (пао)

В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ

16:35 18.06.2025 (обновлено: 17:00 18.06.2025)
 
© Фото: пресс-служба ВТБПервый заместитель правления ВТБ Дмитрий Пьянов
Первый заместитель правления ВТБ Дмитрий Пьянов
© Фото: пресс-служба ВТБ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и обязательств в регионе, а также особенной цифровой экосистемы банка, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Ранее на этой неделе ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения РНКБ. Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. По оценкам ВТБ, вследствие присоединения РНКБ оптимизация расходов банка составит не менее 4 миллиардов рублей в год.
"РНКБ до сих пор, несмотря на выход других банков в Крым и Севастополь, очень силен в этих регионах. Сам ВТБ там не присутствовал, поэтому мы сохранили все точки продаж на полуострове. Второй момент: клиенты заранее в ВТБ не переходили, сам банк присоединился полностью работающим: клиент "заснул" 11 июня в РНКБ, а 12 числа "проснулся" в банке ВТБ. Соответственно, нам очень важно было поддержать работоспособность систем после присоединения уже в ландшафте ВТБ", - отметил он.
По словам первого зампреда ВТБ, с РНКБ было меньше дел по дочерним обществам, но огромные усилия были сосредоточены на региональных особенностях. РНКБ являлся субъектом свободной экономической зоны Крыма с налоговыми льготами и с определенными обязательствами по этим налоговым льготам. После переговоров с государственными органами ВТБ "унаследовал" эти обязательства, переподписав налоговые соглашения, добавил Пьянов.
"Технологическая жемчужина РНКБ - цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы: транспорт, ЖКХ, образование… и четвертое – это доступ и учет прохода в больницы, вузы, техникумы, госучреждения. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средства платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ВТБНовостиЭкономикаПМЭФРНКБ (ПАО)
 
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