https://crimea.ria.ru/20250618/v-vtb-perechislili-osobennosti-integratsii-s-rnkb-1147322736.html

В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ

В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ

Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T16:35

2025-06-18T16:35

2025-06-18T17:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и обязательств в регионе, а также особенной цифровой экосистемы банка, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.Ранее на этой неделе ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения РНКБ. Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. По оценкам ВТБ, вследствие присоединения РНКБ оптимизация расходов банка составит не менее 4 миллиардов рублей в год.По словам первого зампреда ВТБ, с РНКБ было меньше дел по дочерним обществам, но огромные усилия были сосредоточены на региональных особенностях. РНКБ являлся субъектом свободной экономической зоны Крыма с налоговыми льготами и с определенными обязательствами по этим налоговым льготам. После переговоров с государственными органами ВТБ "унаследовал" эти обязательства, переподписав налоговые соглашения, добавил Пьянов."Технологическая жемчужина РНКБ - цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы: транспорт, ЖКХ, образование… и четвертое – это доступ и учет прохода в больницы, вузы, техникумы, госучреждения. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средства платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены", - подытожил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости, экономика, пмэф, рнкб (пао)