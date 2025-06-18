https://crimea.ria.ru/20250618/v-ukraine-uzakonili-mnozhestvennoe-grazhdanstvo-1147311594.html

На Украине узаконили множественное гражданство

На Украине узаконили множественное гражданство - РИА Новости Крым, 18.06.2025

На Украине узаконили множественное гражданство

Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении института множественного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T11:53

2025-06-18T11:53

2025-06-18T11:59

верховная рада украины

украина

гражданство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении института множественного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.Согласно законопроекту, множественное гражданство допустимо в следующих случаях:Ранее Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам (за исключением граждан России), а также воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам.В 2019 году Главное научно-экспертное управление Верховной рады вынесло свое заключение, согласно которому любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия законов возможна только после внесения изменений в конституцию страны.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 летВерховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрахВ Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, украина, гражданство, новости