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На Украине узаконили множественное гражданство
На Украине узаконили множественное гражданство - РИА Новости Крым, 18.06.2025
На Украине узаконили множественное гражданство
Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении института множественного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T11:53
2025-06-18T11:53
2025-06-18T11:59
верховная рада украины
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гражданство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении института множественного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.Согласно законопроекту, множественное гражданство допустимо в следующих случаях:Ранее Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам (за исключением граждан России), а также воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам.В 2019 году Главное научно-экспертное управление Верховной рады вынесло свое заключение, согласно которому любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия законов возможна только после внесения изменений в конституцию страны.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 летВерховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрахВ Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже
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верховная рада украины, украина, гражданство, новости
На Украине узаконили множественное гражданство
Верховная Рада Украины приняла законопроект о множественном гражданстве
11:53 18.06.2025 (обновлено: 11:59 18.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении института множественного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
"Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. ЗА – 243. Инициатором законопроекта является президент Зеленский", – говорится в публикации.
Согласно законопроекту, множественное гражданство допустимо в следующих случаях:
—При рождении ребенка, который автоматически получает гражданство Украины и другой страны;
—При усыновлении украинского ребенка иностранцами и приобретении им второго гражданства;
—При автоматическом получении гражданства другого государства после вступления в брак с иностранцем;
—При упрощенной процедуре получения гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в специальный перечень;
—При приобретении гражданином Украины гражданства государств, чьи граждане также имеют право на упрощенное получение украинского паспорта;
—Другие.
Ранее Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам (за исключением граждан России), а также воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам.
В 2019 году Главное научно-экспертное управление Верховной рады вынесло свое заключение, согласно которому любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия законов возможна только после внесения изменений в конституцию страны.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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