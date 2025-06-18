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В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ
В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ
В восьми селах Сакского района восстанавливают подачу газа, которая была временно приостановлена из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T16:40
2025-06-18T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В восьми селах Сакского района восстанавливают подачу газа, которая была временно приостановлена из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Подача голубого топлива была приостановлена в населенных пунктах региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции. Планировалось, что после выполнения работ газ поэтапно будут запускать в период с 18 по 20 июня. Газоснабжение возобновится с 16 ч дня в домах абонентов, проживающих в селах Наумовка, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка, Вершинное, уточнили на предприятии. При этом подавать топливо будут при наличии стопроцентного доступа к газоиспользующему оборудованию, уточнили в "Крымгазсети". Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаПовреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверкуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ

В восьми селах Сакского района Крыма возобновляют подачу газа после ремонта

16:40 18.06.2025 (обновлено: 16:41 18.06.2025)
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В восьми селах Сакского района восстанавливают подачу газа, которая была временно приостановлена из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".
Подача голубого топлива была приостановлена в населенных пунктах региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции. Планировалось, что после выполнения работ газ поэтапно будут запускать в период с 18 по 20 июня.
"В связи с окончанием ремонтных работ на станции "Черномортрансгаза" будет осуществляться возобновление подачи природного газа 18 июня 2025 года <...>", - говорится в сообщении.
Газоснабжение возобновится с 16 ч дня в домах абонентов, проживающих в селах Наумовка, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка, Вершинное, уточнили на предприятии. При этом подавать топливо будут при наличии стопроцентного доступа к газоиспользующему оборудованию, уточнили в "Крымгазсети".
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