https://crimea.ria.ru/20250618/v-sakskom-rayone-zavershili-remont-na-stantsii---kogda-vklyuchat-gaz-1147321988.html

В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ

В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ

В восьми селах Сакского района восстанавливают подачу газа, которая была временно приостановлена из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T16:40

2025-06-18T16:40

2025-06-18T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В восьми селах Сакского района восстанавливают подачу газа, которая была временно приостановлена из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Подача голубого топлива была приостановлена в населенных пунктах региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции. Планировалось, что после выполнения работ газ поэтапно будут запускать в период с 18 по 20 июня. Газоснабжение возобновится с 16 ч дня в домах абонентов, проживающих в селах Наумовка, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка, Вершинное, уточнили на предприятии. При этом подавать топливо будут при наличии стопроцентного доступа к газоиспользующему оборудованию, уточнили в "Крымгазсети". Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаПовреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверкуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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