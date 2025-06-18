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В России стартует приемная кампания
В России стартует приемная кампания - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В России стартует приемная кампания
В России 20 июня стартует приемная кампания. В этом году вузам установлено свыше 600 тысяч бюджетных мест, из них 73% направлено в регионы. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T12:28
2025-06-18T12:28
2025-06-18T12:35
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приемная кампания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В России 20 июня стартует приемная кампания. В этом году вузам установлено свыше 600 тысяч бюджетных мест, из них 73% направлено в регионы. Об этом РИА Новости рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.И отметил, что большинство абитуриентов в первой половине августа уже увидят приказы о зачислении.По словам главы Минобрнауки, каждая приемная кампания по-своему уникальна, но у приемной кампании этого года есть очень хорошие предпосылки.Регулирование количества платных мест в вузах РФ начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны.Для обеспечения доступности высшего образования работает суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Абитуриент в режиме реального времени имеет гораздо больше возможностей оценить ситуацию – свои проходные баллы, конкурс, наличие бюджетных и платных мест, а также общежитий и много чего другого, добавил глава Минобрнауки РФ.По его словам, за годы использования суперсервиса увеличилась межрегиональная мобильность.Отвечая на вопрос о том, куда лучше поступать сегодня, Фальков сказал, что здесь важен разумный баланс. С одной стороны между тем, что "чувствуешь сердцем", о чем мечтаешь, потому что важно любить профессию, и потребностями на рынке труда сегодня и в перспективе.Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также заявлял, что в России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования.Ранее сообщалось, что изменения введут в процедуру зачисления в вузы. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуВ российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковРоссийские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест
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РИА Новости Крым
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новости, приемная кампания, высшее образование, образование в россии, общество
В России стартует приемная кампания
В этом году в российских вузах установлено свыше 600 тысяч бюджетных мест – Фальков
12:28 18.06.2025 (обновлено: 12:35 18.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В России 20 июня стартует приемная кампания. В этом году вузам установлено свыше 600 тысяч бюджетных мест, из них 73% направлено в регионы. Об этом РИА Новости рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Страт приемной кампании состоится совсем скоро. С 20 июня во все российские университеты и в филиалы российских вызов за рубежом можно будет подать документы. Подача документов будет идти почти до конца июля <...> активная фаза завершится 6-7 августа. Для большинства абитуриентов – это основные дни зачисления. Дополнительные дни 11-12 августа", – сказал Фальков
И отметил, что большинство абитуриентов в первой половине августа уже увидят приказы о зачислении.
По словам главы Минобрнауки, каждая приемная кампания по-своему уникальна, но у приемной кампании этого года есть очень хорошие предпосылки.
"Количество бюджетных мест у нас остается беспрецедентно высоким – более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей, и 73% из них направлены в регионы", – отметил Фальков, уточнив, что возможность сегодня поступить на бюджетные места – одна из самых высоких за последние годы.
Регулирование количества платных мест в вузах РФ начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны.
Для обеспечения доступности высшего образования работает суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Абитуриент в режиме реального времени имеет гораздо больше возможностей оценить ситуацию – свои проходные баллы, конкурс, наличие бюджетных и платных мест, а также общежитий и много чего другого, добавил глава Минобрнауки РФ.
По его словам, за годы использования суперсервиса увеличилась межрегиональная мобильность.
Отвечая на вопрос о том, куда лучше поступать сегодня, Фальков сказал, что здесь важен разумный баланс. С одной стороны между тем, что "чувствуешь сердцем", о чем мечтаешь, потому что важно любить профессию, и потребностями на рынке труда сегодня и в перспективе.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также заявлял
, что в России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования.
Ранее сообщалось
, что изменения введут в процедуру зачисления в вузы. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране.
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