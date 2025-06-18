https://crimea.ria.ru/20250618/v-rossii-startuet-priemnaya-kampaniya-1147311976.html

В России стартует приемная кампания

В России стартует приемная кампания - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В России стартует приемная кампания

В России 20 июня стартует приемная кампания. В этом году вузам установлено свыше 600 тысяч бюджетных мест, из них 73% направлено в регионы. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T12:28

2025-06-18T12:28

2025-06-18T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В России 20 июня стартует приемная кампания. В этом году вузам установлено свыше 600 тысяч бюджетных мест, из них 73% направлено в регионы. Об этом РИА Новости рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.И отметил, что большинство абитуриентов в первой половине августа уже увидят приказы о зачислении.По словам главы Минобрнауки, каждая приемная кампания по-своему уникальна, но у приемной кампании этого года есть очень хорошие предпосылки.Регулирование количества платных мест в вузах РФ начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны.Для обеспечения доступности высшего образования работает суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Абитуриент в режиме реального времени имеет гораздо больше возможностей оценить ситуацию – свои проходные баллы, конкурс, наличие бюджетных и платных мест, а также общежитий и много чего другого, добавил глава Минобрнауки РФ.По его словам, за годы использования суперсервиса увеличилась межрегиональная мобильность.Отвечая на вопрос о том, куда лучше поступать сегодня, Фальков сказал, что здесь важен разумный баланс. С одной стороны между тем, что "чувствуешь сердцем", о чем мечтаешь, потому что важно любить профессию, и потребностями на рынке труда сегодня и в перспективе.Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также заявлял, что в России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования.Ранее сообщалось, что изменения введут в процедуру зачисления в вузы. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуВ российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковРоссийские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, приемная кампания, высшее образование, образование в россии, общество