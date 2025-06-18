https://crimea.ria.ru/20250618/v-pervomayskom-rayone-kryma-postroyat-molochno-tovarnyy-kompleks-1147321244.html

В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс

В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс

В рамках ПМЭФ-2025 состоялось подписание важного соглашения между Советом министров РК и крымской молочной компанией. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T16:02

2025-06-18T16:02

2025-06-18T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В рамках ПМЭФ-2025 состоялось подписание важного соглашения между Советом министров РК и крымской молочной компанией. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития республики.Согласно меморандуму, на базе комплекса планируется содержание 5,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Общий объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей.Ранее председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума планируется подписание двух инвестиционных соглашений и шести меморандумов о сотрудничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФКрым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублейВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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