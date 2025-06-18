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В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс
В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс
В рамках ПМЭФ-2025 состоялось подписание важного соглашения между Советом министров РК и крымской молочной компанией. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T16:02
2025-06-18T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В рамках ПМЭФ-2025 состоялось подписание важного соглашения между Советом министров РК и крымской молочной компанией. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития республики.Согласно меморандуму, на базе комплекса планируется содержание 5,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Общий объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей.Ранее председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума планируется подписание двух инвестиционных соглашений и шести меморандумов о сотрудничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФКрым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублейВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции
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РИА Новости Крым
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В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс

На ПМЭФ подписали меморандум о строительстве крупного молочно-товарного комплекса в Крыму

16:02 18.06.2025
 
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Строительный кран - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В рамках ПМЭФ-2025 состоялось подписание важного соглашения между Советом министров РК и крымской молочной компанией. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития республики.

"Между Советом министров Республики Крым и крымской молочной компанией подписан меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта "Создание на территории Гришинского сельского поселения Первомайского района молочно-товарного комплекса", – уточняют в министерстве.

Согласно меморандуму, на базе комплекса планируется содержание 5,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Общий объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей.
Ранее председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума планируется подписание двух инвестиционных соглашений и шести меморандумов о сотрудничестве.
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