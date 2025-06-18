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В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности

В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности

В Крыму задержали 45-летнего жителя Нижнегорского района – его подозревают в разбойном нападении на автозаправочную станцию, совершенном 11 лет назад. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T13:07

2025-06-18T13:07

2025-06-18T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 45-летнего жителя Нижнегорского района – его подозревают в разбойном нападении на автозаправочную станцию, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, в мае 2014 года на одной из автозаправочных станций Нижнегорского района неизвестный, скрыв лицо под маской, ворвался в служебное помещение, где, угрожая сотрудникам самодельным оружием, завладел денежными средствами организации.Силовики задержали подозреваемого по месту жительства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище).Ранее сообщалось, что в Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пьяный мужчина обокрал мечетьСвязал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой домОбманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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