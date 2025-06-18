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В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности
В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности
В Крыму задержали 45-летнего жителя Нижнегорского района – его подозревают в разбойном нападении на автозаправочную станцию, совершенном 11 лет назад. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T13:07
2025-06-18T13:07
2025-06-18T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 45-летнего жителя Нижнегорского района – его подозревают в разбойном нападении на автозаправочную станцию, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, в мае 2014 года на одной из автозаправочных станций Нижнегорского района неизвестный, скрыв лицо под маской, ворвался в служебное помещение, где, угрожая сотрудникам самодельным оружием, завладел денежными средствами организации.Силовики задержали подозреваемого по месту жительства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище).Ранее сообщалось, что в Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пьяный мужчина обокрал мечетьСвязал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой домОбманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто
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РИА Новости Крым
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новости крыма, нижнегорский район, крым, происшествия, азс, уголовный кодекс, разбой
В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности
В Крыму задержан подозреваемый в разбойном нападении 11-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 45-летнего жителя Нижнегорского района – его подозревают в разбойном нападении на автозаправочную станцию, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, в мае 2014 года на одной из автозаправочных станций Нижнегорского района неизвестный, скрыв лицо под маской, ворвался в служебное помещение, где, угрожая сотрудникам самодельным оружием, завладел денежными средствами организации.
"Тогда задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря проведению современных экспертиз сотрудники полиции установили личность возможного налетчика и его местонахождение", – сказано в сообщении.
Силовики задержали подозреваемого по месту жительства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище).
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных возможных соучастников противоправной деятельности задержанного", – добавили в МВД.
Ранее сообщалось
, что в Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году.
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