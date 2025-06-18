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В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителя - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителя
В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителя - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителя
В Феодосии горящий автомобиль без водителя проехал 30 метров по улице, очевидец происшествия пытался погасить пожар с помощью огнетушителя, но пришлось вызывать РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии горящий автомобиль без водителя проехал 30 метров по улице, очевидец происшествия пытался погасить пожар с помощью огнетушителя, но пришлось вызывать огнеборцев. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило среду около 2:30 от очевидца, который заметил возгорание случайно.Очевидец оперативно среагировал на ситуацию: взяв свой огнетушитель, начал гасить пламя самостоятельно. Тем временем его супруга вызвала экстренные службы. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.Причиной происшествия послужило короткое замыкание под капотом, которое вызвало самопроизвольное движение автомобиля. В результате горящая машина проехала порядка 30 метров.
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В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителя

В Феодосии горящая машина без водителя проехала 30 метров по улице

22:51 18.06.2025 (обновлено: 23:02 18.06.2025)
 
© МЧС РоссииВ Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителя
В Крыму по дороге проехал горящий автомобиль без водителя
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии горящий автомобиль без водителя проехал 30 метров по улице, очевидец происшествия пытался погасить пожар с помощью огнетушителя, но пришлось вызывать огнеборцев. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило среду около 2:30 от очевидца, который заметил возгорание случайно.
"Мужчина еще не спал и почувствовал запах дыма, исходивший из открытого окна. Выйдя на улицу, гражданин обнаружил, что неподалеку от его жилища горит чужой автомобиль", - говорится в сообщении.
Очевидец оперативно среагировал на ситуацию: взяв свой огнетушитель, начал гасить пламя самостоятельно. Тем временем его супруга вызвала экстренные службы.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.
Причиной происшествия послужило короткое замыкание под капотом, которое вызвало самопроизвольное движение автомобиля. В результате горящая машина проехала порядка 30 метров.
 
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