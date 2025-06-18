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В Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под Бахчисараем
В Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе отремонтируют все дороги, ведущие к морю, и прибрежные зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T18:44
2025-06-18T18:44
2025-06-18T19:02
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе отремонтируют все дороги, ведущие к морю, и прибрежные зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Главная задача, по его словам, личное изучение ситуации в населенных пунктах, ускорение ремонтных и восстановительных работ, а также обеспечение финансирования приоритетных проектов. В планах – асфальтирование всех дорог, ведущих к морю, а также создание комфортных условий для гостей и жителей в курортных зонах.В селе Песчаном уже завершена реконструкция набережной и прилегающих пешеходных зон, установлена новая детская площадка. Глава Крыма отметил, что объект уже стал востребованным местом отдыха для местных жителей и туристов. В ближайшее время планируется заасфальтировать часть автомобильной парковки рядом с набережной. На эти цели будет направлено 10 млн рублей.В селе Береговое предстоит срочная подготовка проекта ремонта единственной дороги, ведущей к морю. Работы должны начаться в кратчайшие сроки, написал глава республики. Также обсуждается вопрос расширения территории пляжа: часть зоны временно закрыта из-за угрозы обвала грунта. Варианты решения проблемы включают контролируемое безопасное обрушение с последующим укреплением берега.Он отдельно подчеркнул необходимость прямого общения чиновников с жителями. Проблемы должны выявляться в ходе личных объездов, а не только по сигналам в социальных сетях. Если обращения доходят до республиканского уровня, это означает, что на местах недостаточно эффективно ведется работа."Напомню, что ежемесячно будут подводиться итоги работы с обращениями граждан. При этом все плановые мероприятия должны проходить штатно и на постоянной основе", – заключил Аксенов.Ранее глава Крыма также сообщал, что на обустройство общественной территории в селе Плотинном Бахчисарайского района Крыма направят 30 млн рублей внебюджетных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 годуСколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей
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сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, городская среда, общество
В Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе Крыма благоустроят набережные и дворы многоквартирных домов
18:44 18.06.2025 (обновлено: 19:02 18.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе отремонтируют все дороги, ведущие к морю, и прибрежные зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Главная задача, по его словам, личное изучение ситуации в населенных пунктах, ускорение ремонтных и восстановительных работ, а также обеспечение финансирования приоритетных проектов. В планах – асфальтирование всех дорог, ведущих к морю, а также создание комфортных условий для гостей и жителей в курортных зонах.
"Следует провести работу с собственниками пансионатов и санаториев: территория на расстоянии трех метров от данных объектов должна быть расчищена", – добавил Аксенов.
В селе Песчаном уже завершена реконструкция набережной и прилегающих пешеходных зон, установлена новая детская площадка. Глава Крыма отметил, что объект уже стал востребованным местом отдыха для местных жителей и туристов. В ближайшее время планируется заасфальтировать часть автомобильной парковки рядом с набережной. На эти цели будет направлено 10 млн рублей.
В селе Береговое предстоит срочная подготовка проекта ремонта единственной дороги, ведущей к морю. Работы должны начаться в кратчайшие сроки, написал глава республики. Также обсуждается вопрос расширения территории пляжа: часть зоны временно закрыта из-за угрозы обвала грунта. Варианты решения проблемы включают контролируемое безопасное обрушение с последующим укреплением берега.
"В ходе поездки также принято решение благоустроить 24 придомовые территории 48 многоквартирных домов в селе Табачном. Общая стоимость работ составит 25 млн рублей, необходимые средства будут изысканы. Помимо этого, 1,5 млн рублей будет выделено на строительство в селе новой детской площадки", – рассказал глава Крыма.
Он отдельно подчеркнул необходимость прямого общения чиновников с жителями. Проблемы должны выявляться в ходе личных объездов, а не только по сигналам в социальных сетях. Если обращения доходят до республиканского уровня, это означает, что на местах недостаточно эффективно ведется работа.
"Напомню, что ежемесячно будут подводиться итоги работы с обращениями граждан. При этом все плановые мероприятия должны проходить штатно и на постоянной основе", – заключил Аксенов.
Ранее глава Крыма также сообщал
, что на обустройство общественной территории в селе Плотинном Бахчисарайского района Крыма направят 30 млн рублей внебюджетных средств.
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