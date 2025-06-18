https://crimea.ria.ru/20250618/start-pmef-i-ultimatum-trampa-iranu-glavnoe-za-den-1147330054.html

Старт ПМЭФ и ультиматум Трампа Ирану: главное за день

Старт ПМЭФ и ультиматум Трампа Ирану: главное за день - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Старт ПМЭФ и ультиматум Трампа Ирану: главное за день

В Санкт-Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. Крым на ПМЭФ заключит меморандумы на 68 миллиардов рублей. Российские... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T22:33

2025-06-18T22:33

2025-06-18T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. Крым на ПМЭФ заключит меморандумы на 68 миллиардов рублей. Российские войска еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Президент США Дональд Трамп призвал Иран "безусловно сдаться" и допустил возможность нанесения американскими силами ударов по ядерным объектам республики. В МИД России предупредили об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Старт Петербургского международного экономического форумаВ Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.На полях форума пройдет более 150 мероприятий. программа форума разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни" и "Технологии: стремление к лидерству".Как отметил президент России Владимир Путин в своём обращении к гостям и участникам форума, ПМЭФ-2025 призван помочь в поиске ответов на актуальные вызовы, стоящие перед человечеством. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".Президент России на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях. В своем выступлении на пленарном заседании форума президент даст оценку текущей ситуации в российской экономике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров, а также поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике. Кроме того, у главы государства запланирован ряд встреч.Участие Крыма в ПМЭФВ рамках Петербургского международного экономического форума Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.В первый день форума Крым заключил инвестиционные соглашения в сфере туризма и аграрном секторе.Среди проектов – строительство гостинично-оздоровительных комплексов в Саксом районе, а также двух молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах.Освобождение населенных пунктов в зоне СВОРоссийские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области.А бойцы группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Долгенькое Харьковской области.Суммарные потери ВСУ за прошедшие сутки на всех направлениях составили более 1300 военнослужащих."Последний ультиматум" Трампа ИрануПрезидент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения американскими силами ударов по ядерным объектам Ирана. По словам американского лидера, он "может это сделать, а может и не делать".Трамп заявил, что это его "последний ультиматум" Тегерану, который должен "немедленно сдаться". Он допустил, что в ходе нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого".При этом, по словам президента США, для возобновления американо-иранских переговоров еще "не слишком поздно".Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в свою очередь заявил, что Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля . По его словам, в этом случае США понесут "невосполнимый урон".Предупреждение МИД России о ядерной катастрофеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за ежедневных ракетных ударов по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана мир находится "в миллиметрах от ядерной катастрофы".

https://crimea.ria.ru/20250618/putin-vstretilsya-s-glavoy-novogo-banka-razvitiya-briks-dilmoy-rouseff-1147331187.html

https://crimea.ria.ru/20250618/pervyy-den-pmef-2025-krym-podpisal-dva-soglasheniya-i-shest-memorandumov-1147329016.html

https://crimea.ria.ru/20250618/v-sudake-rekonstruiruyut-sistemu-kanalizatsii--na-kakom-etape-raboty-1147328113.html

https://crimea.ria.ru/20250618/luch-sveta-v-temnom-tsarstve-bibliotekar-iz-kryma-uchit-slepykh-videt-1147313028.html

https://crimea.ria.ru/20250618/v-krymu-rospotrebnadzor-proveril-kachestvo-vody-v-more-i-pochvu-na-beregu-1147328838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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