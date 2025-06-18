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Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова
Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова
Сердце Народной артистки России, актрисы МХТ имени Чехова Натальи Теняковой перестало биться в ночь на среду. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T10:13
2025-06-18T10:13
2025-06-18T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Сердце Народной артистки России, актрисы МХТ имени Чехова Натальи Теняковой перестало биться в ночь на среду. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале театра.В труппе театра Наталья Тенякова оказалась в 1988 году, тогда ее имя уже было известно: она уже играла главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Кроме того, фильмы с ее участием – "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби" – полюбились всей стране.За четыре десятка лет работы в Художественном театре Тенякова сыграла огромное количество ролей. В последнее десятилетие в числе работ актрисы – центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место". Также она работала с другими театрами, играла в спектаклях супруга Сергея Юрского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, театр, культура, искусство , утраты
Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова
Умерла народная артистка России Наталья Тенякова
10:13 18.06.2025 (обновлено: 10:39 18.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Сердце Народной артистки России, актрисы МХТ имени Чехова Натальи Теняковой перестало биться в ночь на среду. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале театра.
"Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем", – сказано в сообщении.
В труппе театра Наталья Тенякова оказалась в 1988 году, тогда ее имя уже было известно: она уже играла главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Кроме того, фильмы с ее участием – "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби" – полюбились всей стране.
За четыре десятка лет работы в Художественном театре Тенякова сыграла огромное количество ролей. В последнее десятилетие в числе работ актрисы – центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место". Также она работала с другими театрами, играла в спектаклях супруга Сергея Юрского.
"Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны. О дате прощания будет сообщено дополнительно", – сказано в сообщении МХАТ.
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