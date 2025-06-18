https://crimea.ria.ru/20250618/skonchalas-aktrisa-natalya-tenyakova-1147308197.html

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова

Сердце Народной артистки России, актрисы МХТ имени Чехова Натальи Теняковой перестало биться в ночь на среду. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T10:13

2025-06-18T10:13

2025-06-18T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Сердце Народной артистки России, актрисы МХТ имени Чехова Натальи Теняковой перестало биться в ночь на среду. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале театра.В труппе театра Наталья Тенякова оказалась в 1988 году, тогда ее имя уже было известно: она уже играла главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Кроме того, фильмы с ее участием – "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби" – полюбились всей стране.За четыре десятка лет работы в Художественном театре Тенякова сыграла огромное количество ролей. В последнее десятилетие в числе работ актрисы – центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место". Также она работала с другими театрами, играла в спектаклях супруга Сергея Юрского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, театр, культура, искусство , утраты