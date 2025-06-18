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Российские военные уничтожили четыре авиабомбы JDAM и семь HIMARS - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Российские военные уничтожили четыре авиабомбы JDAM и семь HIMARS
Российские военные уничтожили четыре авиабомбы JDAM и семь HIMARS - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Российские военные уничтожили четыре авиабомбы JDAM и семь HIMARS
Российские силы и средства ПВО сбили четыре американские "умные" авиабомбы JDAM и семь ракет HIMARS производства США. Об этом в сводке за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T12:52
2025-06-18T12:52
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские силы и средства ПВО сбили четыре американские "умные" авиабомбы JDAM и семь ракет HIMARS производства США. Об этом в сводке за минувшие сутки сообщает Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия разбили цеха производства и сборки ударных дронов противника, а также поразили места их хранения, склады с боеприпасами и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в ведомстве.Ранее в среду сообщалось, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на УкраинеВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дроновНа Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников
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РИА Новости Крым
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, пво, новости сво
Российские военные уничтожили четыре авиабомбы JDAM и семь HIMARS

Силы ПВО России сбиты четыре авиабомбы JDAM и семь ракет HIMARS за сутки

12:52 18.06.2025
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские силы и средства ПВО сбили четыре американские "умные" авиабомбы JDAM и семь ракет HIMARS производства США. Об этом в сводке за минувшие сутки сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сводке.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия разбили цеха производства и сборки ударных дронов противника, а также поразили места их хранения, склады с боеприпасами и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в ведомстве.
Ранее в среду сообщалось, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
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