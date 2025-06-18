https://crimea.ria.ru/20250618/rabota-mobilnogo-interneta-ogranichena-v-smolenskoy-oblasti-1147330311.html

Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области

Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области

Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T19:31

2025-06-18T19:31

2025-06-18T19:43

мобильная связь

интернет

смоленская область

новости

безопасность

василий анохин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин.Он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.Ранее сообщалось, что в Республике Крым с декабря 2024 года возможны отключения мобильного интернета - это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, при этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

смоленская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильная связь, интернет, смоленская область, новости, безопасность, василий анохин