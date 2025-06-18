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Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области
Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области
Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T19:31
2025-06-18T19:31
2025-06-18T19:43
мобильная связь
интернет
смоленская область
новости
безопасность
василий анохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин.Он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.Ранее сообщалось, что в Республике Крым с декабря 2024 года возможны отключения мобильного интернета - это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, при этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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мобильная связь, интернет, смоленская область, новости, безопасность, василий анохин
Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области
Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области – губернатор
19:31 18.06.2025 (обновлено: 19:43 18.06.2025)