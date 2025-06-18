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"Потомству в пример": в Севастополе стартовал исторический проект - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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"Потомству в пример": в Севастополе стартовал исторический проект
"Потомству в пример": в Севастополе стартовал исторический проект - РИА Новости Крым, 18.06.2025
"Потомству в пример": в Севастополе стартовал исторический проект
На Федюхиных высотах стартовал исторический проект "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример". Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T21:13
2025-06-18T21:13
севастополь
история
память
патриотическое воспитание
новости севастополя
правительство севастополя
крымская война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. На Федюхиных высотах стартовал исторический проект "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример". Об этом сообщили в правительстве города.Проект представляет собой обширную программу мастер-классов и игр, воссоздающих реалии Крымской войны 1854-1855 годов. Первыми к истории прикоснулись воспитанники Балаклавского дома детского и юношеского творчества.Также благодаря 3D-моделированию они смогли погрузиться в атмосферу исторических событий той эпохи и поучаствовать в тактической игре, стратегически размещая батареи на объемной карте города."Сохранение исторической памяти — ключевая составляющая патриотического воспитания молодежи. Соприкасаясь напрямую с героями войны, с вооружением и традициями тех дней ребята лучше усваивают материал и трепетно относятся к подвигу нашего народа", – отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.Помимо Федюхиных высот, проект пройдет в МДЦ "Артек" и в детских оздоровительных лагерях Севастополя. "Живая" история охватит больше 7,5 тысяч школьников и студентов.В рамках программы также организуют творческие показы короткометражного исторического фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои". Его планируют демонстрировать и для ребят из исторических регионов России.Ровно 170 лет назад, 18 июня 1855 года, русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск Малахова кургана. Эта самая высокая точка Города русской славы стала главным оплотом защитников Севастополя, а для многих поколений наших соотечественников – местом преклонения перед отвагой и мужеством русского солдата. Оборона Севастополя и бои за Малахов курган стали ключевым моментом Крымской войны. Союзные силы планировали взять город за неделю, но не учли главного – героизма, выносливости и самоотверженности его жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Письма легендарных адмиралов и другие сокровища архива СевастополяДень памяти павших при обороне Севастополя русских воиновДаша из Севастополя: легенда Крымской войны
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, история, память, патриотическое воспитание, новости севастополя, правительство севастополя, крымская война
"Потомству в пример": в Севастополе стартовал исторический проект

На Федюхиных высотах стартовал проект "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"

21:13 18.06.2025
 
© Пресс-служба правительства Севастополя В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
В парке живой истории Федюхины высоты состоялось открытие проекта Первая оборона Севастополя. Потомству в пример
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. На Федюхиных высотах стартовал исторический проект "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример". Об этом сообщили в правительстве города.
Проект представляет собой обширную программу мастер-классов и игр, воссоздающих реалии Крымской войны 1854-1855 годов. Первыми к истории прикоснулись воспитанники Балаклавского дома детского и юношеского творчества.

"В ходе мастер-классов ребята на практике освоили накладывание гипса на манекен и узнали о корпии – прообразе современной ваты. Кроме того, ребята изучили копии артиллерийских принадлежностей и обучались работе артиллерийского расчета", – рассказали в городском правительстве.

© Пресс-служба правительства Севастополя В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
В парке живой истории Федюхины высоты состоялось открытие проекта Первая оборона Севастополя. Потомству в пример
1 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
В парке живой истории Федюхины высоты состоялось открытие проекта Первая оборона Севастополя. Потомству в пример
2 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
В парке живой истории Федюхины высоты состоялось открытие проекта Первая оборона Севастополя. Потомству в пример
3 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
В парке живой истории Федюхины высоты состоялось открытие проекта Первая оборона Севастополя. Потомству в пример
4 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
1 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
2 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
3 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
4 из 4
В парке живой истории "Федюхины высоты" состоялось открытие проекта "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример"
© Пресс-служба правительства Севастополя
Также благодаря 3D-моделированию они смогли погрузиться в атмосферу исторических событий той эпохи и поучаствовать в тактической игре, стратегически размещая батареи на объемной карте города.
"Сохранение исторической памяти — ключевая составляющая патриотического воспитания молодежи. Соприкасаясь напрямую с героями войны, с вооружением и традициями тех дней ребята лучше усваивают материал и трепетно относятся к подвигу нашего народа", – отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.
Помимо Федюхиных высот, проект пройдет в МДЦ "Артек" и в детских оздоровительных лагерях Севастополя. "Живая" история охватит больше 7,5 тысяч школьников и студентов.
В рамках программы также организуют творческие показы короткометражного исторического фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои". Его планируют демонстрировать и для ребят из исторических регионов России.
Ровно 170 лет назад, 18 июня 1855 года, русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск Малахова кургана. Эта самая высокая точка Города русской славы стала главным оплотом защитников Севастополя, а для многих поколений наших соотечественников – местом преклонения перед отвагой и мужеством русского солдата. Оборона Севастополя и бои за Малахов курган стали ключевым моментом Крымской войны. Союзные силы планировали взять город за неделю, но не учли главного – героизма, выносливости и самоотверженности его жителей.
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