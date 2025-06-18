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Новости СВО: за сутки киевский режим лишился еще более 1300 боевиков

Новости СВО: за сутки киевский режим лишился еще более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Новости СВО: за сутки киевский режим лишился еще более 1300 боевиков

Суммарные суточные потери киевских боевиков составили более 1300 военнослужащих. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T13:17

2025-06-18T13:17

2025-06-18T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Суммарные суточные потери киевских боевиков составили более 1300 военнослужащих. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение врагу в районах 11 населенных пунктов на Сумщине. На Харьковском направлении разбиты подразделения ВСУ в окрестностях четырех населенных пунктов.На этой линии фронта противник потерял свыше 160 боевиков, а также три боевые бронемашины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, и три склада: два с боеприпасами и один с материально-техническими средствами.Нанесено поражение формированиям боевиков киевского режима в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР."Противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", – сказано в сводке.Военные "Южной" группировки улучшили тактическое положение и разбили силы врага в ДНР в 12 населенных пунктах. В боях ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Также сожжен склад с товарно-материальными ценностями.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся киевским боевикам поражение в районах шести населенных пунктов.На этом участке фронта противник понес большие потери – до 490 военнослужащих за сутки, две боевые машины пехоты, четыре американских бронетранспортера, семь боевых бронемашин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Силы группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и ударили по врагу возле Веселого в ДНР, а в Запорожской области по позициям ВСУ в Гуляйполе, Полтавке и Темировке. Потери ВСУ здесь составили 185 боевиков, также враг лишился боевой бронемашины, шести автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции РЭБ.Бойцы группировки "Днепр" ослабили позиции врага в Запорожской области возле Каменского, Малой Токмачки и Новоандреевки, а также на Херсонщине в окрестностях Отрадокаменкт, Белозерки и Антоновки. В боях ликвидированы до 80 военнослужащих противника, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада боеприпасов.Ранее в среду сообщалось, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.Также российские силы и средства ПВО сбили четыре американские "умные" авиабомбы JDAM и семь ракет HIMARS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в огне после атаки - пожары пылают в разных районах городаГерасимов проверил работу группировки войск "Центр"Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью

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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу