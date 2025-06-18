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На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер
На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер - РИА Новости Крым, 18.06.2025
На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер
На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер, предусматривающий появление здесь музея кино и школы актерского... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T07:28
2025-06-18T07:28
ялтинская киностудия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер, предусматривающий появление здесь музея кино и школы актерского мастерства. О том, что такая возможность рассматривается, сообщила председатель Комитета Госсовета республики по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, ее слова приводит пресс-служба крымского парламента.Объем инвестиций, по информации Госсовета, оценивается более чем в 25 миллиардов рублей.Напомним, в начале 2024 года директор "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич сообщила, что Ялтинской киностудии нашли инвестора и соответствующий пакет документов для передачи ему объекта уже готов. По ее словам, это поможет спасти киностудию, которая к 2014 году пришла в совершенный упадок. "Надеюсь, что после завершения инвестиционного проекта это будет отправная точка нового этапа для кино у нас в Крыму", – сказала тогда Косарич.Ранее сообщалось, что в Алупке на месте двух мостов построят амфитеатр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографеВ Алупке на месте двух домов построят амфитеатрЯлтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна
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ялтинская киностудия, новости крыма, крым, ялта, инвестиции
На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер

На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер

07:28 18.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлтинская киностудия
Ялтинская киностудия - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер, предусматривающий появление здесь музея кино и школы актерского мастерства. О том, что такая возможность рассматривается, сообщила председатель Комитета Госсовета республики по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, ее слова приводит пресс-служба крымского парламента.

"Проект включает: инновационный комплекс с Музеем Кино и Школой-студией актерского мастерства; кино-кластер с павильонами для съемок, бассейном для подводных съемок и аллеей кинематографистов; гостинично-рекреационный кластер; торгово-развлекательный комплекс; общественное пространство для отдыха граждан", – сказано в сообщении.

Объем инвестиций, по информации Госсовета, оценивается более чем в 25 миллиардов рублей.
Напомним, в начале 2024 года директор "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич сообщила, что Ялтинской киностудии нашли инвестора и соответствующий пакет документов для передачи ему объекта уже готов. По ее словам, это поможет спасти киностудию, которая к 2014 году пришла в совершенный упадок. "Надеюсь, что после завершения инвестиционного проекта это будет отправная точка нового этапа для кино у нас в Крыму", – сказала тогда Косарич.
Ранее сообщалось, что в Алупке на месте двух мостов построят амфитеатр.
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Ялтинская киностудияНовости КрымаКрымЯлтаИнвестиции
 
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