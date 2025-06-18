https://crimea.ria.ru/20250618/na-baze-yaltinskoy-kinostudii-khotyat-sozdat-innovatsionnyy-klaster-1147302606.html

На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер

На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер - РИА Новости Крым, 18.06.2025

На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер

На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер, предусматривающий появление здесь музея кино и школы актерского... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T07:28

2025-06-18T07:28

2025-06-18T07:28

ялтинская киностудия

новости крыма

крым

ялта

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110059/57/1100595758_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a927883da048dd8ce6b2e63c10a82c54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер, предусматривающий появление здесь музея кино и школы актерского мастерства. О том, что такая возможность рассматривается, сообщила председатель Комитета Госсовета республики по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, ее слова приводит пресс-служба крымского парламента.Объем инвестиций, по информации Госсовета, оценивается более чем в 25 миллиардов рублей.Напомним, в начале 2024 года директор "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич сообщила, что Ялтинской киностудии нашли инвестора и соответствующий пакет документов для передачи ему объекта уже готов. По ее словам, это поможет спасти киностудию, которая к 2014 году пришла в совершенный упадок. "Надеюсь, что после завершения инвестиционного проекта это будет отправная точка нового этапа для кино у нас в Крыму", – сказала тогда Косарич.Ранее сообщалось, что в Алупке на месте двух мостов построят амфитеатр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографеВ Алупке на месте двух домов построят амфитеатрЯлтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялтинская киностудия, новости крыма, крым, ялта, инвестиции