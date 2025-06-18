На базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер
На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На базе Ялтинской киностудии хотят создать многофункциональный инновационный кластер, предусматривающий появление здесь музея кино и школы актерского мастерства. О том, что такая возможность рассматривается, сообщила председатель Комитета Госсовета республики по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, ее слова приводит пресс-служба крымского парламента.
"Проект включает: инновационный комплекс с Музеем Кино и Школой-студией актерского мастерства; кино-кластер с павильонами для съемок, бассейном для подводных съемок и аллеей кинематографистов; гостинично-рекреационный кластер; торгово-развлекательный комплекс; общественное пространство для отдыха граждан", – сказано в сообщении.
Объем инвестиций, по информации Госсовета, оценивается более чем в 25 миллиардов рублей.
Напомним, в начале 2024 года директор "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич сообщила, что Ялтинской киностудии нашли инвестора и соответствующий пакет документов для передачи ему объекта уже готов. По ее словам, это поможет спасти киностудию, которая к 2014 году пришла в совершенный упадок. "Надеюсь, что после завершения инвестиционного проекта это будет отправная точка нового этапа для кино у нас в Крыму", – сказала тогда Косарич.
Ранее сообщалось, что в Алупке на месте двух мостов построят амфитеатр.
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