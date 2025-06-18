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Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион

Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион

Житель Армянска пойдет под суд за организацию обманной схемы по хищению денег у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T11:17

2025-06-18T11:17

2025-06-18T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Житель Армянска пойдет под суд за организацию обманной схемы по хищению денег у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Крыма.По версии правоохранителей, 21-летний местный житель договорился с сообщниками о хищении денег у жителей региона. Для обмана пенсионеров злоумышленники использовали схему "Ваш родственник попал в ДТП", деньги у обманутых людей забирал курьер.Незаконная деятельность молодого человека выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении остальных фигурантов выделено в отдельное производство.Только за минувшую неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперовДвоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникамВ Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников

армянск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма, армянск, происшествия, суд, мошенничество