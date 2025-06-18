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Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион
Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион
Житель Армянска пойдет под суд за организацию обманной схемы по хищению денег у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T11:17
2025-06-18T11:19
прокуратура республики крым
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суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Житель Армянска пойдет под суд за организацию обманной схемы по хищению денег у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Крыма.По версии правоохранителей, 21-летний местный житель договорился с сообщниками о хищении денег у жителей региона. Для обмана пенсионеров злоумышленники использовали схему "Ваш родственник попал в ДТП", деньги у обманутых людей забирал курьер.Незаконная деятельность молодого человека выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении остальных фигурантов выделено в отдельное производство.Только за минувшую неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперовДвоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникамВ Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма, армянск, происшествия, суд, мошенничество
Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион

Житель Крыма пойдет под суд за мошенничество на миллион рублей – прокуратура

11:17 18.06.2025 (обновлено: 11:19 18.06.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Житель Армянска пойдет под суд за организацию обманной схемы по хищению денег у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Крыма.
По версии правоохранителей, 21-летний местный житель договорился с сообщниками о хищении денег у жителей региона. Для обмана пенсионеров злоумышленники использовали схему "Ваш родственник попал в ДТП", деньги у обманутых людей забирал курьер.
"Будучи введенными в заблуждение, пожилые граждане передали злоумышленникам более 1 миллион рублей. Часть денег обвиняемый оставил себе, остальное перечислил организаторам преступной схемы", – сказано в сообщении.
Незаконная деятельность молодого человека выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении остальных фигурантов выделено в отдельное производство.
Только за минувшую неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.
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