https://crimea.ria.ru/20250618/krym-prisoedinitsya-k-aktsii-minuta-molchaniya-v-godovschinu-nachala-vov-1147320957.html

Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ

Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ

В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T15:52

2025-06-18T15:52

2025-06-18T15:52

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общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах страны, включая Крым, сообщает Telegram-канал правительства республики.Во время Минуты молчания традиционно прерывается теле- и радиовещание; организовывается перерыв в работе магазинов, вокзалов, аэропортов и других учреждений. Водители общественного и личного автомобильного транспорта по возможности останавливаются на обочинах дорог. Пассажиров в общественном транспорте информируют о проведении Минуты молчания.22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, великая отечественная война, память, общество, крым