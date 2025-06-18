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Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ
Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ
В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T15:52
2025-06-18T15:52
новости крыма
великая отечественная война
память
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах страны, включая Крым, сообщает Telegram-канал правительства республики.Во время Минуты молчания традиционно прерывается теле- и радиовещание; организовывается перерыв в работе магазинов, вокзалов, аэропортов и других учреждений. Водители общественного и личного автомобильного транспорта по возможности останавливаются на обочинах дорог. Пассажиров в общественном транспорте информируют о проведении Минуты молчания.22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, великая отечественная война, память, общество, крым
Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ

Вся Россия 22 июня почтит память погибших на фронтах Великой Отечественной войны

15:52 18.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозложение цветов к вечному огню
Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах страны, включая Крым, сообщает Telegram-канал правительства республики.
"22 июня в 12:15 одновременно во всех уголках страны будет объявлена минута молчания. На одну минуту жизнь замрет, люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века", - говорится в сообщении.
Во время Минуты молчания традиционно прерывается теле- и радиовещание; организовывается перерыв в работе магазинов, вокзалов, аэропортов и других учреждений. Водители общественного и личного автомобильного транспорта по возможности останавливаются на обочинах дорог. Пассажиров в общественном транспорте информируют о проведении Минуты молчания.
22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.
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Новости КрымаВеликая Отечественная войнаПамятьОбществоКрым
 
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