https://crimea.ria.ru/20250618/krym-prisoedinitsya-k-aktsii-minuta-molchaniya-v-godovschinu-nachala-vov-1147320957.html
Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ
Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ
В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T15:52
2025-06-18T15:52
2025-06-18T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах страны, включая Крым, сообщает Telegram-канал правительства республики.Во время Минуты молчания традиционно прерывается теле- и радиовещание; организовывается перерыв в работе магазинов, вокзалов, аэропортов и других учреждений. Водители общественного и личного автомобильного транспорта по возможности останавливаются на обочинах дорог. Пассажиров в общественном транспорте информируют о проведении Минуты молчания.22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, великая отечественная война, память, общество, крым
Крым присоединится к акции "Минута молчания" в годовщину начала ВОВ
Вся Россия 22 июня почтит память погибших на фронтах Великой Отечественной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится всероссийская акция "Минута молчания" в память о начале Великой Отечественной войны. Она пройдет во всех регионах страны, включая Крым, сообщает Telegram-канал правительства республики.
"22 июня в 12:15 одновременно во всех уголках страны будет объявлена минута молчания. На одну минуту жизнь замрет, люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века", - говорится в сообщении.
Во время Минуты молчания традиционно прерывается теле- и радиовещание; организовывается перерыв в работе магазинов, вокзалов, аэропортов и других учреждений. Водители общественного и личного автомобильного транспорта по возможности останавливаются на обочинах дорог. Пассажиров в общественном транспорте информируют о проведении Минуты молчания.
22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.
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