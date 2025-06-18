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Ким Чен Ын сделал заявление о поддержке России
Ким Чен Ын сделал заявление о поддержке России - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Ким Чен Ын сделал заявление о поддержке России
Лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил о твердом намерении правительства КНДР... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T08:08
2025-06-18T08:08
2025-06-18T08:08
ким чен ын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Отмечается, что Шойгу, прибывший в Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, был тепло встречен лидером республики."Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия", – подчеркивает агентство.В ходе встречи было отмечено важное значение договора и обсуждались вопросы сотрудничества для выполнения важных задач, которые были согласованы в последние недели главами двух государств в ходе обмена посланиями. Кроме того, стороны обсудили и согласовали планы по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР, совершенных в совместной с ВС РФ операции по освобождению Курской области.Уточняется также, что Шойгу почтительно передал Ким Чен Ыну устное послание от президента России Владимира Путина, в ответ на которое лидер КНДР выразил глубокую признательность и попросил передать российскому лидеру товарищеский и братский привет, пожелав России победы, процветания и счастья.Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области – саперов и строителей.Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Корейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае атаки на нее западных стран. Соответствующий приказ армии, по его словам, он отдаст без колебаний.Ранее эксперт, политолог Вадим Колесниченко поделился мнением, что означает публичный и демонстративный контакт секретаря Совбеза России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДРВоенный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальшеДля чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
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ким чен ын, кндр (северная корея), россия, сотрудничество, политика, в мире, сергей шойгу, новости
Ким Чен Ын сделал заявление о поддержке России
Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал неизменно и безусловно поддерживать политику России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твердую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков, и впредь верно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора", – цитирует лидера КНДР РИА Новости.
Отмечается, что Шойгу, прибывший в Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, был тепло встречен лидером республики.
"Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия", – подчеркивает агентство.
В ходе встречи было отмечено важное значение договора и обсуждались вопросы сотрудничества для выполнения важных задач, которые были согласованы в последние недели главами двух государств в ходе обмена посланиями. Кроме того, стороны обсудили и согласовали планы по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР, совершенных в совместной с ВС РФ операции по освобождению Курской области.
Уточняется также, что Шойгу почтительно передал Ким Чен Ыну устное послание от президента России Владимира Путина, в ответ на которое лидер КНДР выразил глубокую признательность и попросил передать российскому лидеру товарищеский и братский привет, пожелав России победы, процветания и счастья.
Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области – саперов и строителей.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил
, что Корейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае атаки на нее западных стран. Соответствующий приказ армии, по его словам, он отдаст без колебаний.
Ранее эксперт, политолог Вадим Колесниченко поделился мнением
, что означает публичный и демонстративный контакт секретаря Совбеза России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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