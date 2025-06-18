https://crimea.ria.ru/20250618/kak-gorodskie-sluzhby-simferopolya-gotovyatsya-k-letnim-livnyam-1147315115.html

Как городские службы Симферополя готовятся к летним ливням

Как городские службы Симферополя готовятся к летним ливням - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Как городские службы Симферополя готовятся к летним ливням

В столице Крыма активно работают по прочистке и ремонту системы ливневой канализации перед летними ливнями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T15:22

2025-06-18T15:22

2025-06-18T15:22

радио "спутник в крыму"

мбу "город"

симферополь

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В столице Крыма активно работают по прочистке и ремонту системы ливневой канализации перед летними ливнями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.Он уточнил, что подобные работы проводят на постоянной основе, но в период осадков сотрудники переходят в усиленный режим.По его словам, большая часть существующей ливневой системы в Симферополе устарела, и не все участки города обеспечены полноценным водоотведением. Тем не менее, городские службы стараются оперативно устранять возникающие проблемы.Отдельное внимание уделяется местам, где регулярно фиксируются подтопления во время сильных дождей. В качестве примера Гусынин привел ситуацию в поселке Грэсовский, где после постройки новой ливневой системы проблема была решена.Особенно остро, по словам специалиста, система испытывает нагрузку осенью – в сезон листопада. Листва и ветки быстро забивают решетки, а поток воды уносит также и бытовой мусор, что приводит к локальным затоплениям.Он также отметил, что в некоторых районах, например на пересечении бульвара Франко и улицы Менделеева, из-за особенностей рельефа во время дождей образуются целые "болота". По его словам, такие проблемы требуют комплексных инженерных решений – строительства новых ливневых участков.В 2025 году новую ливневую систему организуют в селе Лесновка Сакского района. На эти работы из бюджета республики выделили 38 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках заменят ливневую канализацию - где и когда вскроют улицыПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуациюПочему в Крыму участились паводки – мнение эксперта

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мбу "город", симферополь, погода в крыму, крымская погода