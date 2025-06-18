https://crimea.ria.ru/20250618/kak-gorodskie-sluzhby-simferopolya-gotovyatsya-k-letnim-livnyam-1147315115.html
Как городские службы Симферополя готовятся к летним ливням
Как городские службы Симферополя готовятся к летним ливням - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Как городские службы Симферополя готовятся к летним ливням
В столице Крыма активно работают по прочистке и ремонту системы ливневой канализации перед летними ливнями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T15:22
2025-06-18T15:22
2025-06-18T15:22
радио "спутник в крыму"
мбу "город"
симферополь
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4f90e437023679fb4a019a430ae0449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В столице Крыма активно работают по прочистке и ремонту системы ливневой канализации перед летними ливнями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.Он уточнил, что подобные работы проводят на постоянной основе, но в период осадков сотрудники переходят в усиленный режим.По его словам, большая часть существующей ливневой системы в Симферополе устарела, и не все участки города обеспечены полноценным водоотведением. Тем не менее, городские службы стараются оперативно устранять возникающие проблемы.Отдельное внимание уделяется местам, где регулярно фиксируются подтопления во время сильных дождей. В качестве примера Гусынин привел ситуацию в поселке Грэсовский, где после постройки новой ливневой системы проблема была решена.Особенно остро, по словам специалиста, система испытывает нагрузку осенью – в сезон листопада. Листва и ветки быстро забивают решетки, а поток воды уносит также и бытовой мусор, что приводит к локальным затоплениям.Он также отметил, что в некоторых районах, например на пересечении бульвара Франко и улицы Менделеева, из-за особенностей рельефа во время дождей образуются целые "болота". По его словам, такие проблемы требуют комплексных инженерных решений – строительства новых ливневых участков.В 2025 году новую ливневую систему организуют в селе Лесновка Сакского района. На эти работы из бюджета республики выделили 38 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках заменят ливневую канализацию - где и когда вскроют улицыПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуациюПочему в Крыму участились паводки – мнение эксперта
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140638_652:233:3072:2048_1920x0_80_0_0_a91c5ec7eb09a7260f8d6df10680cc73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мбу "город", симферополь, погода в крыму, крымская погода
Как городские службы Симферополя готовятся к летним ливням
В Симферополе перед летними ливнями спецбригады чистят и ремонтируют ливневую канализацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым.
В столице Крыма активно работают по прочистке и ремонту системы ливневой канализации перед летними ливнями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.
Он уточнил, что подобные работы проводят на постоянной основе, но в период осадков сотрудники переходят в усиленный режим.
"У нас есть специальная бригада, специальная единица техники, которая занимается промывкой, прочисткой. То есть мы на регулярной основе ездим, обследуем, чистим. Ливневки тоже разные бывают, что-то приходится в ручном режиме делать", – пояснил директор предприятия.
По его словам, большая часть существующей ливневой системы в Симферополе устарела, и не все участки города обеспечены полноценным водоотведением. Тем не менее, городские службы стараются оперативно устранять возникающие проблемы.
Отдельное внимание уделяется местам, где регулярно фиксируются подтопления во время сильных дождей. В качестве примера Гусынин привел ситуацию в поселке Грэсовский, где после постройки новой ливневой системы проблема была решена.
"Администрация активно работает. Вот недавно решили вопрос на Грэсе, где у нас постоянно был коллапс. Построили ливневку, и там вопрос снят. В плане строительства новых – администрация тоже постоянно работает в этом направлении", – отметил директор предприятия.
Особенно остро, по словам специалиста, система испытывает нагрузку осенью – в сезон листопада. Листва и ветки быстро забивают решетки, а поток воды уносит также и бытовой мусор, что приводит к локальным затоплениям.
Он также отметил, что в некоторых районах, например на пересечении бульвара Франко и улицы Менделеева, из-за особенностей рельефа во время дождей образуются целые "болота". По его словам, такие проблемы требуют комплексных инженерных решений – строительства новых ливневых участков.
В 2025 году новую ливневую систему
организуют в селе Лесновка Сакского района. На эти работы из бюджета республики выделили 38 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: