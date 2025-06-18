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"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области
"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области - РИА Новости Крым, 18.06.2025
"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области
Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" по опорному пункту ВСУ в Конотопе Сумской области уничтожили более 60... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T17:01
2025-06-18T17:01
министерство обороны рф
"искандер"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" по опорному пункту ВСУ в Конотопе Сумской области уничтожили более 60 украинских боевиков, четыре склада военного имущества и два грузовика. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ведомство в своем Telegram-канале видеокадры удара по цели.Кроме того, повреждения различной степени получили 13 пунктов управления беспилотниками и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ, добавили в Минобороны.Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на УкраинеНа Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников"Искандер" в Сумской области уничтожил пусковые установки HIMARS
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министерство обороны рф, "искандер", потери всу , всу (вооруженные силы украины), сумская область, новости
"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области

Ударом "Искандера" в Сумской области уничтожены 60 боевиков ВСУ и 4 военных склада

17:01 18.06.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" по опорному пункту ВСУ в Конотопе Сумской области уничтожили более 60 украинских боевиков, четыре склада военного имущества и два грузовика. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ведомство в своем Telegram-канале видеокадры удара по цели.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по пункту постоянной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе города Конотоп в Сумской области... В результате удара были уничтожены четыре склада военно-технического имущества, два грузовых автомобиля и более 60 украинских националистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждения различной степени получили 13 пунктов управления беспилотниками и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ, добавили в Минобороны.
Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.
Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье.
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Министерство обороны РФ"Искандер"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Сумская областьНовости
 
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