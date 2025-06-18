https://crimea.ria.ru/20250618/iskander-unichtozhil-60-voennykh-vsu-i-4-sklada-v-sumskoy-oblasti-1147323176.html

"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области

"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области - РИА Новости Крым, 18.06.2025

"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области

Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" по опорному пункту ВСУ в Конотопе Сумской области уничтожили более 60... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T17:01

2025-06-18T17:01

2025-06-18T17:01

министерство обороны рф

"искандер"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

сумская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер" по опорному пункту ВСУ в Конотопе Сумской области уничтожили более 60 украинских боевиков, четыре склада военного имущества и два грузовика. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ведомство в своем Telegram-канале видеокадры удара по цели.Кроме того, повреждения различной степени получили 13 пунктов управления беспилотниками и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ, добавили в Минобороны.Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на УкраинеНа Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников"Искандер" в Сумской области уничтожил пусковые установки HIMARS

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, "искандер", потери всу , всу (вооруженные силы украины), сумская область, новости