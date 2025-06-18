Рейтинг@Mail.ru
Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250618/dvukhmesyachnyy-mladenets-postradal-v-dtp-s-chetyrmya-avto-v-sevastopole-1147331756.html
Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T21:23
2025-06-18T21:31
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
происшествия
полиция севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147331636_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f935c749975142697d4107bc70206e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.Авария произошла вечером на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта. По предварительным данным ГАИ, 57-летний водитель Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После столкновения автомобиль Chery продолжил движение и врезался в Fiat, за рулем которого был 61-летний мужчина. Затем Chery и Fiat столкнулись с автомобилем Skoda, находившимся на второстепенной дороге. По факту ДТП проводится проверка.На минувшей неделе на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный легковушка врезалась в "Газель", в результате погибли женщина и 9-летний ребенок. Еще двое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147331636_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cf98635127100abf14526922ebc09f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя, крым, новости крыма
Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе

В Севастополе в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал двухмесячный ребенок

21:23 18.06.2025 (обновлено: 21:31 18.06.2025)
 
© Полиция СевастополяДТП с пострадавшими на автодороге Севастополь-порт бухта Камышовая
ДТП с пострадавшими на автодороге Севастополь-порт бухта Камышовая
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла вечером на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта. По предварительным данным ГАИ, 57-летний водитель Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После столкновения автомобиль Chery продолжил движение и врезался в Fiat, за рулем которого был 61-летний мужчина. Затем Chery и Fiat столкнулись с автомобилем Skoda, находившимся на второстепенной дороге.
"В результате ДТП водитель автомобиля Fiat госпитализирован, а дети-пассажиры в возрасте двух месяцев и 11-ти лет доставлены в медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
На минувшей неделе на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный легковушка врезалась в "Газель", в результате погибли женщина и 9-летний ребенок. Еще двое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСевастопольНовости СевастополяПроисшествияПолиция СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:41Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение
21:23Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
21:13"Потомству в пример": в Севастополе стартовал исторический проект
20:45В центре Симферополя ограничат движение на одной из улиц
20:33Землю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня
20:17Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф
19:47В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
19:31Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области
19:11Луч света в темном царстве: библиотекарь из Крыма учит слепых "видеть"
18:44В Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под Бахчисараем
18:02Первый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнуто
17:45Власти Симферополя закупили 2250 путевок для отдыха детей-льготников
17:25В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы
17:13США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана – Трамп
17:01"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской области
16:53Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году
16:40В Сакском районе завершили ремонт на станции - когда включат газ
16:35В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ
16:27В Крыму два многоквартирных дома достроят к 2026 году по госпрограмме
16:10Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей
Лента новостейМолния