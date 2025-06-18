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Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе

Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе

Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T21:23

2025-06-18T21:23

2025-06-18T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.Авария произошла вечером на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта. По предварительным данным ГАИ, 57-летний водитель Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После столкновения автомобиль Chery продолжил движение и врезался в Fiat, за рулем которого был 61-летний мужчина. Затем Chery и Fiat столкнулись с автомобилем Skoda, находившимся на второстепенной дороге. По факту ДТП проводится проверка.На минувшей неделе на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный легковушка врезалась в "Газель", в результате погибли женщина и 9-летний ребенок. Еще двое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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