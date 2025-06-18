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Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T21:23
2025-06-18T21:23
2025-06-18T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.Авария произошла вечером на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта. По предварительным данным ГАИ, 57-летний водитель Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После столкновения автомобиль Chery продолжил движение и врезался в Fiat, за рулем которого был 61-летний мужчина. Затем Chery и Fiat столкнулись с автомобилем Skoda, находившимся на второстепенной дороге. По факту ДТП проводится проверка.На минувшей неделе на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный легковушка врезалась в "Газель", в результате погибли женщина и 9-летний ребенок. Еще двое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
В Севастополе в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал двухмесячный ребенок
21:23 18.06.2025 (обновлено: 21:31 18.06.2025)