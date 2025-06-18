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Бессудные расправы в Симферополе в 1941 - ФСБ рассекретила новый архив

Бессудные расправы в Симферополе в 1941 - ФСБ рассекретила новый архив - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Бессудные расправы в Симферополе в 1941 - ФСБ рассекретила новый архив

УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило очередные архивные документы, свидетельствующие о зверствах нацистов и их пособников в оккупированном... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T09:20

2025-06-18T09:20

2025-06-18T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило очередные архивные документы, свидетельствующие о зверствах нацистов и их пособников в оккупированном Симферополе в годы Великой Отечественной войны. Среди них - протокол со свидетельствами массовых расстрелов и поджогов домов мирных жителей "командами факельщиков", сообщили в пресс-службе ведомства.Протокол содержит информацию, полученную в ходе допроса свидетеля, проходившего по одному из уголовных дел против нацистов, зверствовавших в оккупированном Симферополе с 2 ноября 1941-го до 11 апреля 1944 года.Гражданин Сеит Велиша Арифов "подробно рассказал об основных проявлениях нацистского оккупационного режима и его репрессивной политике, направленной на уничтожение советских граждан", отметили в ведомстве.Так, по данным свидетеля, в ноябре 1941 года немецкая комендатура повесила около десяти советских граждан, поместив на них дощечки с надписью "За грабеж". При этом "в действительности эти советские граждане никакими грабежами не занимались".Вторым большим преступлением оккупантов Арифов называет уничтожение евреев, крымчаков и цыган с середины ноября до начала декабря 1941-го. Свидетель рассказал, как эта часть населения города была сперва зарегистрирована, потом отправлена на сборные пункты, а оттуда – к месту казни, в район Феодосийского шоссе.Арифов рассказал о преступлениях оккупантов против советских военнопленных в лагере "Картофельный городок", через который "прошло примерно 140 тысяч военнопленных". А также о расстрелах представителей советского и партийного актива, угоне гражданского населения в Германию, уничтожении населенных пунктов вместе с жителями в ходе антипартизанских операций и разграблении имущества в Симферополе, как государственного, так личного.По показаниям свидетеля, даже незадолго до освобождения Симферополя фашисты пытались нанести ему материальный ущерб, уничтожая пожарами, которые создавали команды "факельщиков".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный" ФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму Ужасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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