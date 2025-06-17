https://crimea.ria.ru/20250617/zavoevali-pravo-byt-pervymi-pochemu-nado-ekhat-v-krym-po-mneniyu-burlyaeva-1147291995.html

Завоевали право быть первыми: почему надо ехать в Крым по мнению Бурляева

Завоевали право быть первыми: почему надо ехать в Крым по мнению Бурляева - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Завоевали право быть первыми: почему надо ехать в Крым по мнению Бурляева

Нигде в мире нет такого многообразия и сосредоточения лечебных природных ресурсов, как в Крыму. Это одна из веских причин, почему нужно ехать на полуостров. Но... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T21:05

2025-06-17T21:05

2025-06-17T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Нигде в мире нет такого многообразия и сосредоточения лечебных природных ресурсов, как в Крыму. Это одна из веских причин, почему нужно ехать на полуостров. Но существуют и многие другие. Например, заслуженная артистка России Алена Свиридова любит крымские фрукты и морепродукты, фигурист Илья Авербух уверен, что на полуострове можно зарядиться энергией, народный артист России Илья Резник черпает здесь вдохновение, как и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс, а певица Юта выбирает полуостров за его гостеприимных людей. Народный артист РСФСР Александр Михайлов вообще считает Крым своей третьей Родиной.РИА Новости Крым продолжает интересоваться мнением звезд о том, почему нужно ехать на полуостров. Народный артист России Николай Бурляев убежден, что в Крыму лучшие курорты. Однако он уверен, что на полуостров нужно ехать, в том числе, за уникальным политическим опытом.Россиянам "крайне нужен опыт Крыма, чтобы мы, депутаты Государственной думы, опирались на подвижки крымчан", отметил собеседник."Вы (крымчане – ред.) можете идти впереди процесса, потому что вы уже это право завоевали", – добавил Бурляев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомВ Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризмаВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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