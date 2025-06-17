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Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней
Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней
Восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T08:12
2025-06-17T08:02
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По информации Мирошника, вооруженные формирования Украины выпустили не менее 1623 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях.Две трети из числа пострадавших мирных жителей на этой неделе стали жертвами ударов украинских FPV-дронов, среди них 14 несовершеннолетних, подчеркнул посол.Мирошник уточнил, что наибольшему числу ударов ВФУ подверглись территории Курской и Белгородской областей. В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей."Немало пострадавших среди гражданского населения в ДНР и Республике Татарстан", – добавил представитель МИД РФ.За предыдущую семидневку, по информации Родиона Мирошника, киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены более 100.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые домаДвухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия
Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней

За неделю от украинских ударов погибли 8 и пострадали 96 мирных жителей России – МИД

08:12 17.06.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Белгородской области
Обстрелы Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю с 9 по 15 июня от обстрелов нацистов пострадали 104 мирных жителя. Из них 96 человек ранены, в том числе 14 несовершеннолетних, восемь человек погибли, в том числе один несовершеннолетний", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Мирошника, вооруженные формирования Украины выпустили не менее 1623 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях.
Две трети из числа пострадавших мирных жителей на этой неделе стали жертвами ударов украинских FPV-дронов, среди них 14 несовершеннолетних, подчеркнул посол.
Мирошник уточнил, что наибольшему числу ударов ВФУ подверглись территории Курской и Белгородской областей. В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей.
"Немало пострадавших среди гражданского населения в ДНР и Республике Татарстан", – добавил представитель МИД РФ.
За предыдущую семидневку, по информации Родиона Мирошника, киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены более 100.
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Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Атаки ВСУОбстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
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