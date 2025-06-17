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В Симферополе перекроют улицу Павленко - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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В Симферополе перекроют улицу Павленко
В Симферополе перекроют улицу Павленко - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Симферополе перекроют улицу Павленко
В Симферополе 22 июня с утра перекроют улицу Павленко. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T08:32
2025-06-17T08:32
ограничение движения
симферополь
крым
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе 22 июня с утра перекроют улицу Павленко. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в городской администрации.Также на указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств, добавили в администрации Симферополя.Крымчан и гостей города просят с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения.Ранее сообщалось, что в Инкермане под Севастополем на мосту через реку Черная с 16 июня до конца лета введут реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе закроют пешеходный мост через реку СалгирВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом годуКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
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РИА Новости Крым
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ограничение движения, симферополь, крым, новости крыма, транспорт
В Симферополе перекроют улицу Павленко

В Симферополе 22 июня перекроют улицу Павленко

08:32 17.06.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе 22 июня с утра перекроют улицу Павленко. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в городской администрации.
"Движение будет ограничено 22 июня с 6 до 12 часов по улице Павленко – на участке от перекрестка улиц Павленко и Александра Невского до парка имени Юрия Гагарина", – сказано в сообщении.
Также на указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств, добавили в администрации Симферополя.
© Администрация СимферополяВ Симферополе перекроют улицу Павленко 22 июня
В Симферополе перекроют улицу Павленко 22 июня
© Администрация Симферополя
В Симферополе перекроют улицу Павленко 22 июня
Крымчан и гостей города просят с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения.
Ранее сообщалось, что в Инкермане под Севастополем на мосту через реку Черная с 16 июня до конца лета введут реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения.
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Ограничение движенияСимферопольКрымНовости КрымаТранспорт
 
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