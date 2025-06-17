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В Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя
В Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя
Огонь уничтожил более гектара растительности в первый день особого противопожарного режима в Севастополе, за сутки севастопольские спасатели четыре раза... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T10:16
2025-06-17T10:16
2025-06-17T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Огонь уничтожил более гектара растительности в первый день особого противопожарного режима в Севастополе, за сутки севастопольские спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Самым крупным стал пожар в районе кольцевой развязки Камышового шоссе, охвативший растительность на площади один гектар.Погибших, пострадавших нет. Были задействованы 32 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС - 25 специалистов и шесть автомобилей. По информации МЧС, причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Также растительность горела в этот день близ сел Полюшко и Родное, у поселка Любимовка.Спасатели напомнили, что с 16 июня в Севастополе начал действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено: проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать отходы и мусор, выжигать траву возле зеленых массивов и насаждений, а также проводить пожароопасные работы в необорудованных местах. Кроме того, нельзя использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне, исключение составляют только предприятия общепита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение объявлено в КрымуТри человека погибли на пожаре в Большой Ялте В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе
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крым, новости крыма, севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, пожароопасный сезон в крыму
В Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя
МЧС: в Севастополе за сутки ликвидировали около гектара ландшафтных пожаров
10:16 17.06.2025 (обновлено: 10:17 17.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Огонь уничтожил более гектара растительности в первый день особого противопожарного режима в Севастополе, за сутки севастопольские спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
Самым крупным стал пожар в районе кольцевой развязки Камышового шоссе, охвативший растительность на площади один гектар.
"Прибыв к месту, огнеборцы подали стволы и ранцевые установки на тушение. Сильные порывы ветра осложняли ситуацию, но распространиться пламени не дали, его одолели за три часа", – сказано в сообщении.
Погибших, пострадавших нет. Были задействованы 32 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС - 25 специалистов и шесть автомобилей. По информации МЧС, причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Также растительность горела в этот день близ сел Полюшко и Родное, у поселка Любимовка.
Спасатели напомнили, что с 16 июня в Севастополе начал действовать особый противопожарный режим
. В этот период запрещено: проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать отходы и мусор, выжигать траву возле зеленых массивов и насаждений, а также проводить пожароопасные работы в необорудованных местах. Кроме того, нельзя использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне, исключение составляют только предприятия общепита.
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