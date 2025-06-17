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В Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку
В Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Подгорное в Севастополе, которые... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T12:19
2025-06-17T12:19
2025-06-17T12:19
гсу ск россии по крыму и севастополю
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Подгорное в Севастополе, которые обеспокоены планами по жилой застройке в лесополосе рядом с их домами. Об этом сообщает пресс-служба СК.Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение жителей нескольких улиц в Подгорном. По их словам, в прошлом году в лесополосе, расположенной вблизи их домов, были выделены земельные участки в долгосрочную аренду и для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время активно идут продажи этих участков через переуступку прав аренды, утверждают люди.Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю проводят по данному факту доследственную проверку по статье "халатность".Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам обращения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин требует доклад по делу о зверском убийстве в Севастополе В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует доклад Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина
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В Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку
СК проверит законность выдачи земли под строительство домов в селе Подгорное в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Подгорное в Севастополе, которые обеспокоены планами по жилой застройке в лесополосе рядом с их домами. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение жителей нескольких улиц в Подгорном. По их словам, в прошлом году в лесополосе, расположенной вблизи их домов, были выделены земельные участки в долгосрочную аренду и для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время активно идут продажи этих участков через переуступку прав аренды, утверждают люди.
Местные жители обеспокоены этими обстоятельствами и считают, что строительство на этих участках приведет к негативным последствиям. В их числе уничтожение деревьев и уменьшение притоков в Чернореченское водохранилище. Кроме того, в лесополосе через участки, выделенные под застройку, проходят водосточные ливневые канавы. Люди опасаются, что в ходе строительства эти ливневки засыплют, и их дома окажутся под угрозой подтопления.
Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю проводят по данному факту доследственную проверку по статье "халатность".
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам обращения.
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