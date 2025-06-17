https://crimea.ria.ru/20250617/v-sevastopole-stroyka-ugrozhaet-domam-podtopleniem-sk-provodit-proverku-1147279066.html

В Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку

В Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Подгорное в Севастополе, которые... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T12:19

2025-06-17T12:19

2025-06-17T12:19

гсу ск россии по крыму и севастополю

александр бастрыкин

севастополь

новости севастополя

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закон и право

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Подгорное в Севастополе, которые обеспокоены планами по жилой застройке в лесополосе рядом с их домами. Об этом сообщает пресс-служба СК.Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение жителей нескольких улиц в Подгорном. По их словам, в прошлом году в лесополосе, расположенной вблизи их домов, были выделены земельные участки в долгосрочную аренду и для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время активно идут продажи этих участков через переуступку прав аренды, утверждают люди.Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю проводят по данному факту доследственную проверку по статье "халатность".Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам обращения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин требует доклад по делу о зверском убийстве в Севастополе В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует доклад Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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