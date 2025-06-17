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В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотников
В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотников - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотников
"Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп", способную защитить от налета беспилотников. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T15:08
2025-06-17T15:08
2025-06-17T15:01
ростех
система радиоэлектронной борьбы (рэб)
наука и технологии
новости
сергей чемезов
владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. "Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп", способную защитить от налета беспилотников. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, "Серп" установлен на многих оборонных предприятиях, в том числе производящих боеприпасы, и достаточно хорошо защищает от налета беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки разРоссия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникамАрмия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ
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ростех, система радиоэлектронной борьбы (рэб), наука и технологии, новости, сергей чемезов, владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон)
В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотников
Новую систему РЭБ против беспилотников разработали в "Ростехе"