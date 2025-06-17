В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюВ Ялте росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе персоналу одного из отелей
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В одном из гостиничных комплексов Ялты задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля. Об этом сообщили в главке Росгвардии по Крыму и Севастополю.
В дежурную часть поступил сигнал тревоги об агрессивном постояльце, который угрожает сотрудникам отеля и провоцирует конфликт. При себе у злоумышленника был предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием.
"Росгвардейцы задержали агрессивно настроенного правонарушителя. При себе у него находился предмет, похожий на револьвер Флобера калибром 4-мм без разрешающих документов. Кроме того, в номере мужчины было найдено 9 гильз", – уточнили в ведомстве.
Задержанным оказался житель Симферополя. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. По словам нарушителя, он открыл огонь в знак протеста против блокировки его депозитных счетов банком. На него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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