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В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу
В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу
В одном из гостиничных комплексов Ялты задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля. Об этом сообщили в главке Росгвардии по Крыму и... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T16:52
2025-06-17T16:52
ялта
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В одном из гостиничных комплексов Ялты задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля. Об этом сообщили в главке Росгвардии по Крыму и Севастополю.В дежурную часть поступил сигнал тревоги об агрессивном постояльце, который угрожает сотрудникам отеля и провоцирует конфликт. При себе у злоумышленника был предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием.Задержанным оказался житель Симферополя. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что в Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. По словам нарушителя, он открыл огонь в знак протеста против блокировки его депозитных счетов банком. На него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганствеГрозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжегоВ Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой
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РИА Новости Крым
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4.7
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7 495 645-6601
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ялта, происшествия, новости крыма, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), оружие

В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу

16:52 17.06.2025
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюВ Ялте росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе персоналу одного из отелей
В Ялте росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе персоналу одного из отелей
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В одном из гостиничных комплексов Ялты задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля. Об этом сообщили в главке Росгвардии по Крыму и Севастополю.
В дежурную часть поступил сигнал тревоги об агрессивном постояльце, который угрожает сотрудникам отеля и провоцирует конфликт. При себе у злоумышленника был предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием.

"Росгвардейцы задержали агрессивно настроенного правонарушителя. При себе у него находился предмет, похожий на револьвер Флобера калибром 4-мм без разрешающих документов. Кроме того, в номере мужчины было найдено 9 гильз", – уточнили в ведомстве.

Задержанным оказался житель Симферополя. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. По словам нарушителя, он открыл огонь в знак протеста против блокировки его депозитных счетов банком. На него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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ЯлтаПроисшествияНовости КрымаРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Оружие
 
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