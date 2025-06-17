https://crimea.ria.ru/20250617/v-odnom-iz-oteley-yalty-zaderzhali-deboshira--on-ugrozhal-personalu-1147291757.html

В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу

В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу

В одном из гостиничных комплексов Ялты задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля. Об этом сообщили в главке Росгвардии по Крыму и... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T16:52

2025-06-17T16:52

2025-06-17T16:52

ялта

происшествия

новости крыма

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В одном из гостиничных комплексов Ялты задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля. Об этом сообщили в главке Росгвардии по Крыму и Севастополю.В дежурную часть поступил сигнал тревоги об агрессивном постояльце, который угрожает сотрудникам отеля и провоцирует конфликт. При себе у злоумышленника был предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием.Задержанным оказался житель Симферополя. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что в Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. По словам нарушителя, он открыл огонь в знак протеста против блокировки его депозитных счетов банком. На него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганствеГрозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжегоВ Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой

ялта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, происшествия, новости крыма, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), оружие