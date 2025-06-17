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"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма

"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2025

"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма

Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T11:09

2025-06-17T11:09

2025-06-17T11:24

главное управление разведки украины (гур)

шпионаж

керчь

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ.По словам мужчины, в январе 2024 года он наткнулся на видеорепортаж о российских военнопленных в Youtube. Как позже выяснилось, ролик был снят украинской военной разведкой. В комментариях предлагалось предоставлять информацию о местонахождении военных объектов и личных составов по указанным ссылкам за денежное вознаграждение.Уже на следующий день мужчина предоставил сотрудникам Главного управления разведки Украины скриншоты карт с геолокациями военной части и системы ПВО. Он добавил, что позже украинским кураторам пришлось предоставить фото- или видеофиксацию для подтверждения информации об объектах.Шпиона из Керчи задержали сотрудники ФСБ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку УкраиныДело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье

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Задержание жителя Керчи, передававшего сведения о российских военных объектах ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, передававшего разведке Украины сведения о российских военных объектах. 2025-06-17T11:09 true PT2M30S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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