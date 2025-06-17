Рейтинг@Mail.ru
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250617/v-kerchi-zaderzhali-shpiona-gur--kadry-doprosa-1147278019.html
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2025
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма
Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T11:09
2025-06-17T11:24
главное управление разведки украины (гур)
шпионаж
керчь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147278164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_236e3f9411e7175d8c654ab2eeb4e049.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ.По словам мужчины, в январе 2024 года он наткнулся на видеорепортаж о российских военнопленных в Youtube. Как позже выяснилось, ролик был снят украинской военной разведкой. В комментариях предлагалось предоставлять информацию о местонахождении военных объектов и личных составов по указанным ссылкам за денежное вознаграждение.Уже на следующий день мужчина предоставил сотрудникам Главного управления разведки Украины скриншоты карт с геолокациями военной части и системы ПВО. Он добавил, что позже украинским кураторам пришлось предоставить фото- или видеофиксацию для подтверждения информации об объектах.Шпиона из Керчи задержали сотрудники ФСБ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку УкраиныДело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание жителя Керчи, передававшего сведения о российских военных объектах
ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, передававшего разведке Украины сведения о российских военных объектах.
2025-06-17T11:09
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147278164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22b7cd0a0b5c529ccadeba59a3c3e8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное управление разведки украины (гур), шпионаж, керчь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым, видео
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ.
2025-06-17T11:09
true
PT2M30S
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма

Задержанный за госизмену керчанин рассказал о сотрудничестве с украинской разведкой

11:09 17.06.2025 (обновлено: 11:24 17.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ.
По словам мужчины, в январе 2024 года он наткнулся на видеорепортаж о российских военнопленных в Youtube. Как позже выяснилось, ролик был снят украинской военной разведкой. В комментариях предлагалось предоставлять информацию о местонахождении военных объектов и личных составов по указанным ссылкам за денежное вознаграждение.
"Меня заинтересовало данное предложение, я перешел по ссылке на Telegram-канал, написал 30 января, что владею определенной информацией, интересуют ли это их или нет. В дальнейшем мне написали, что да, интересуют", – рассказал задержанный.
Уже на следующий день мужчина предоставил сотрудникам Главного управления разведки Украины скриншоты карт с геолокациями военной части и системы ПВО. Он добавил, что позже украинским кураторам пришлось предоставить фото- или видеофиксацию для подтверждения информации об объектах.
Шпиона из Керчи задержали сотрудники ФСБ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины
Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУР
Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье
 
Главное управление разведки Украины (ГУР)ШпионажКерчьУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня
11:09"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма 2:30
10:56Трагедия в Новороссийские – ребенок погиб в гипермаркете
10:50Бастрыкин требует доклад по делу о зверском убийстве в Севастополе
10:16В Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя
09:51Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины
09:49Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму
09:38Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг
09:16Крымский мост: оперативные данные об очередях на мосту
09:06Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Геленджиком
08:49Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля
08:32В Симферополе перекроют улицу Павленко
08:12Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней
07:57В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
07:36Киев в огне - пожары пылают в разных районах города
07:20Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников
07:13Досмотр на Крымском мосту: как пройти быстрее
06:48В Киеве и Одессе прогремели взрывы
06:28Трамп не хочет вводить новые санкции против России
06:06Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит
Лента новостейМолния