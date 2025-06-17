https://crimea.ria.ru/20250617/v-kerchi-zaderzhali-shpiona-gur--kadry-doprosa-1147278019.html
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2025
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма
Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T11:09
2025-06-17T11:09
2025-06-17T11:24
главное управление разведки украины (гур)
шпионаж
керчь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Керчанин, задержанный за госизмену, пошел на шпионаж ради денежной выгоды. Об этом он рассказал на допросе УФСБ РФ.По словам мужчины, в январе 2024 года он наткнулся на видеорепортаж о российских военнопленных в Youtube. Как позже выяснилось, ролик был снят украинской военной разведкой. В комментариях предлагалось предоставлять информацию о местонахождении военных объектов и личных составов по указанным ссылкам за денежное вознаграждение.Уже на следующий день мужчина предоставил сотрудникам Главного управления разведки Украины скриншоты карт с геолокациями военной части и системы ПВО. Он добавил, что позже украинским кураторам пришлось предоставить фото- или видеофиксацию для подтверждения информации об объектах.Шпиона из Керчи задержали сотрудники ФСБ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку УкраиныДело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье
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Задержание жителя Керчи, передававшего сведения о российских военных объектах
ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, передававшего разведке Украины сведения о российских военных объектах.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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главное управление разведки украины (гур), шпионаж, керчь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым, видео
"Скинул карты с метками военных частей"- кадры допроса шпиона из Крыма
Задержанный за госизмену керчанин рассказал о сотрудничестве с украинской разведкой
11:09 17.06.2025 (обновлено: 11:24 17.06.2025)