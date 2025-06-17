https://crimea.ria.ru/20250617/v-irane-zafiksirovany-popadaniya-po-podzemnym-zalam-s-obogaschennym-uranom-1147290099.html

В Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураном

В Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураном - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураном

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проведя анализ спутниковых снимков ядерных объектов Ирана, обнаружили следы попаданий по... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T15:57

2025-06-17T15:57

2025-06-17T15:57

новости

магатэ

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125187305_0:109:3400:2021_1920x0_80_0_0_f717fba33a54adc1041f48d121b66704.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проведя анализ спутниковых снимков ядерных объектов Ирана, обнаружили следы попаданий по подземным залам в Натанзе, где находится обогащенный уран. Об этом пресс-служба агентства сообщила в соцсети Х.В Натанзе находится один из главных объектов Ирана по обогащению урана.Изменений по иранским объектам в Исфахане и Фордо не замечено, добавили в агентстве.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.С начала атаки Израиля в Иране погибли более 224 человека, 1277 человек были госпитализированы. В Израиле после ответных ударов иранской стороны погибли по меньшей мере три человека, 67 получили ранения.С начала атаки Израиля в Иране погибли 220 человек и пострадали не менее 1800 человек, преимущественно мирные жители. В Израиле сообщают, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тегеран ответит силой: обращение к нации Верховного лидера Ирана ХаменеиЛидеры G7 заявили о поддержке безопасности ИзраиляСигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном

иран

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, магатэ, иран, обострение между израилем и ираном, израиль