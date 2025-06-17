Рейтинг@Mail.ru
Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250617/trebovanie-kapitulyatsii-irana-i-zakon-o-zaschite-russkogo-yazyka--glavnoe-1147298517.html
Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное
Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное
В экономическом форуме в Санкт-Петербурге примут участие 20 тысяч делегатов из 140 стран мира. Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T22:42
2025-06-17T22:42
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c19b3207b26aed9936179daac5dc2ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В экономическом форуме в Санкт-Петербурге примут участие 20 тысяч делегатов из 140 стран мира. Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции, а Москва констатирует нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования. В Большой Ялте проведут антитеррористические учения. Конкурс памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист лауреатов 2025 года, а родителям погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.В Питере пройдет экономический форумУчастие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч делегатов из 140 стран мира."В этом году форум объединяет на своей площадке многочисленную российскую и международную аудиторию. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира", – рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Также он отметил, что речь идет как об участниках в "живом" формате, так и о тех, кто будет присутствовать на форуме дистанционно.Русский язык защитятЗакон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении."Закон направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка", – говорится в тексте.Иран и Израиль: что происходит на пятый день столкновенияМосква наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Российская сторона и, в частности, президент (РФ Владимир) Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования", – сказал он.Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и заявил, что США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством страны.Учения с эвакуацией пройдут в ЯлтеВ среду, 18 июня, в поселке Кацивели пройдут антитеррористические учения, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."Учения пройдут с 10:00 до 15:00. В это время будет перекрыто движение по ряду улиц поселка. Кроме того, будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", – отметила она.Конкурс памяти Стенина и орден Мужества ФедорчакаЖюри ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и мировых фотоэкспертов объявило лауреатов 2025 года. Всего жюри рассмотрело порядка 1800 от 593 участников из 40 стран.Во вторник родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Награду передали за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250617/v-krymu-zavershilsya-konkurs-na-novyy-gimn-1147293555.html
https://crimea.ria.ru/20250617/pobeda-vsekh-krymchan-na-poluostrove-otsenili-zakon-o-zaschite-russkogo-yazyka-1147301131.html
https://crimea.ria.ru/20250617/bolshaya-igra-20-k-chemu-mozhet-privesti-rf-i-ssha-konflikt-izrailya-i-irana-1147293681.html
https://crimea.ria.ru/20250617/do-kontsa-iyunya-zhary-v-krymu-ne-budet-i-more-ne-progreetsya-1147279610.html
https://crimea.ria.ru/20250617/pri-atake-dronov-vsu-pogib-glava-poseleniya-kurskoy-oblasti-1147298738.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3fed5243d65bab6657a9af37dc8a1c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное

Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное за день

22:42 17.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В экономическом форуме в Санкт-Петербурге примут участие 20 тысяч делегатов из 140 стран мира. Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции, а Москва констатирует нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования. В Большой Ялте проведут антитеррористические учения. Конкурс памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист лауреатов 2025 года, а родителям погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

В Питере пройдет экономический форум

Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч делегатов из 140 стран мира.
"В этом году форум объединяет на своей площадке многочисленную российскую и международную аудиторию. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира", – рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Также он отметил, что речь идет как об участниках в "живом" формате, так и о тех, кто будет присутствовать на форуме дистанционно.
День Республики Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
18:08
В Крыму завершился конкурс на новый гимн

Русский язык защитят

Закон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении.
"Закон направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка", – говорится в тексте.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
21:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка

Иран и Израиль: что происходит на пятый день столкновения

Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Российская сторона и, в частности, президент (РФ Владимир) Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования", – сказал он.
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и заявил, что США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством страны.
Флаги России и США у здания американского посольства в Москве
20:47Радио "Спутник в Крыму"
Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и Ирана

Учения с эвакуацией пройдут в Ялте

В среду, 18 июня, в поселке Кацивели пройдут антитеррористические учения, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Учения пройдут с 10:00 до 15:00. В это время будет перекрыто движение по ряду улиц поселка. Кроме того, будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", – отметила она.
Пляж. Большая Ялта
20:05Радио "Спутник в Крыму"
До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется

Конкурс памяти Стенина и орден Мужества Федорчака

Жюри ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и мировых фотоэкспертов объявило лауреатов 2025 года. Всего жюри рассмотрело порядка 1800 от 593 участников из 40 стран.
Во вторник родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Награду передали за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
20:32
При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное
22:21МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана
22:03Крымский мост: оперативные данные к вечеру вторника
21:48Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка
21:35Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений
21:23Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
21:05Завоевали право быть первыми: почему надо ехать в Крым по мнению Бурляева
20:47Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и Ирана
20:32При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области
20:23Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях
20:05До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется
19:42Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
19:31Небо Ирана под контролем США – Трамп
19:22Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще
19:10Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин
18:56В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
18:28В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
18:08В Крыму завершился конкурс на новый гимн
17:48К офисной сети ВТБ добавятся 176 отделений РНКБ в Крыму и других регионах
17:34Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона
Лента новостейМолния