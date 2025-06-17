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Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное

Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное

В экономическом форуме в Санкт-Петербурге примут участие 20 тысяч делегатов из 140 стран мира. Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T22:42

2025-06-17T22:42

2025-06-17T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В экономическом форуме в Санкт-Петербурге примут участие 20 тысяч делегатов из 140 стран мира. Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции, а Москва констатирует нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования. В Большой Ялте проведут антитеррористические учения. Конкурс памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист лауреатов 2025 года, а родителям погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.В Питере пройдет экономический форумУчастие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч делегатов из 140 стран мира."В этом году форум объединяет на своей площадке многочисленную российскую и международную аудиторию. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира", – рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Также он отметил, что речь идет как об участниках в "живом" формате, так и о тех, кто будет присутствовать на форуме дистанционно.Русский язык защитятЗакон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении."Закон направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка", – говорится в тексте.Иран и Израиль: что происходит на пятый день столкновенияМосква наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Российская сторона и, в частности, президент (РФ Владимир) Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования", – сказал он.Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и заявил, что США установили полный и абсолютный контроль над воздушным пространством страны.Учения с эвакуацией пройдут в ЯлтеВ среду, 18 июня, в поселке Кацивели пройдут антитеррористические учения, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."Учения пройдут с 10:00 до 15:00. В это время будет перекрыто движение по ряду улиц поселка. Кроме того, будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", – отметила она.Конкурс памяти Стенина и орден Мужества ФедорчакаЖюри ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и мировых фотоэкспертов объявило лауреатов 2025 года. Всего жюри рассмотрело порядка 1800 от 593 участников из 40 стран.Во вторник родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Награду передали за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250617/bolshaya-igra-20-k-chemu-mozhet-privesti-rf-i-ssha-konflikt-izrailya-i-irana-1147293681.html

https://crimea.ria.ru/20250617/do-kontsa-iyunya-zhary-v-krymu-ne-budet-i-more-ne-progreetsya-1147279610.html

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