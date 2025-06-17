https://crimea.ria.ru/20250617/rostekh-narastil-vypusk-boepripasov-i-vooruzheniy-v-desyatki-raz-1147285053.html

Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз

Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз

Ростех нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T14:56

2025-06-17T14:56

2025-06-17T14:53

ростех

сергей чемезов

владимир путин (политик)

производство

россия

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Ростех нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Чемезова, уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями Ростеха составляет 99,9%, притом, что предприятия компании производят 80% вооружения, используемого в ходе специальной военной операции."Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими", - отметил глава корпорации.Он подчеркнул, что в 2024 году выручка Ростеха выросла на 27% и составила 3 триллиона 610 миллиардов рублей. При этом треть доходов получена от реализации гражданской продукции. Объем инвестиций составил рекордные 676 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникамАрмия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМАрмия России получит больше наземных роботов – Белоусов

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, сергей чемезов, владимир путин (политик), производство, россия, оружие, новости