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Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз
Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз
Ростех нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T14:56
2025-06-17T14:53
ростех
сергей чемезов
владимир путин (политик)
производство
россия
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Ростех нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Чемезова, уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями Ростеха составляет 99,9%, притом, что предприятия компании производят 80% вооружения, используемого в ходе специальной военной операции."Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими", - отметил глава корпорации.Он подчеркнул, что в 2024 году выручка Ростеха выросла на 27% и составила 3 триллиона 610 миллиардов рублей. При этом треть доходов получена от реализации гражданской продукции. Объем инвестиций составил рекордные 676 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникамАрмия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМАрмия России получит больше наземных роботов – Белоусов
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ростех, сергей чемезов, владимир путин (политик), производство, россия, оружие, новости
Ростех нарастил выпуск боеприпасов и вооружений в десятки раз

Ростех нарастил выпуск снарядов и техники в десятки раз после 2021 года – Чемезов

14:56 17.06.2025
 
© РостехТанки Т-80БВМ
Танки Т-80БВМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Ростех нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство. Только за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов РСЗО в 1,7 раза", - сказал он.
По словам Чемезова, уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями Ростеха составляет 99,9%, притом, что предприятия компании производят 80% вооружения, используемого в ходе специальной военной операции.
"Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими", - отметил глава корпорации.
Он подчеркнул, что в 2024 году выручка Ростеха выросла на 27% и составила 3 триллиона 610 миллиардов рублей. При этом треть доходов получена от реализации гражданской продукции. Объем инвестиций составил рекордные 676 миллиардов рублей.
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РостехСергей ЧемезовВладимир Путин (политик)ПроизводствоРоссияОружиеНовости
 
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