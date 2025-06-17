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При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области
При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области - РИА Новости Крым, 17.06.2025
При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области
Погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко – его машину прицельно атаковал украинский дрон. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T20:32
2025-06-17T20:31
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко – его машину прицельно атаковал украинский дрон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как уточнил губернатор, украинские боевики беспилотником целенаправленно ударили по гражданской легковушке на дороге возле села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте.Во вторник также сообщалось, что при ракетном ударе ВСУ по Донецку пострадали 14 человек. Ранее стало известно, что восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России за неделю.На прошлой неделе беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в селе Борисовка. Двухлетний ребенок с бабушкой в этот момент гуляли рядом с домом, позже ребенок умер в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области

При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области

20:32 17.06.2025
 
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко – его машину прицельно атаковал украинский дрон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате очередной вражеской атаки ВСУ погиб Гаркавенко Александр Николаевич – глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области", – написал Гладков в своем Telegram-канале, выразив соболезнования семье погибшего.

Как уточнил губернатор, украинские боевики беспилотником целенаправленно ударили по гражданской легковушке на дороге возле села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Во вторник также сообщалось, что при ракетном ударе ВСУ по Донецку пострадали 14 человек. Ранее стало известно, что восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России за неделю.
На прошлой неделе беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в селе Борисовка. Двухлетний ребенок с бабушкой в этот момент гуляли рядом с домом, позже ребенок умер в больнице.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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