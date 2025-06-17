https://crimea.ria.ru/20250617/pri-atake-dronov-vsu-pogib-glava-poseleniya-kurskoy-oblasti-1147298738.html

При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области

При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области - РИА Новости Крым, 17.06.2025

При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области

Погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко – его машину прицельно атаковал украинский дрон. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T20:32

2025-06-17T20:32

2025-06-17T20:31

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко – его машину прицельно атаковал украинский дрон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как уточнил губернатор, украинские боевики беспилотником целенаправленно ударили по гражданской легковушке на дороге возле села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте.Во вторник также сообщалось, что при ракетном ударе ВСУ по Донецку пострадали 14 человек. Ранее стало известно, что восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России за неделю.На прошлой неделе беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в селе Борисовка. Двухлетний ребенок с бабушкой в этот момент гуляли рядом с домом, позже ребенок умер в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области