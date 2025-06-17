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Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще
Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще
"Гранд Сервис Экспресс" принял решение увеличить частоту курсирования поезда №163/164 "Таврия" сообщением Москва – Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T19:22
2025-06-17T19:22
поезд
москва
феодосия
гранд сервис экспресс
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железная дорога
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липецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" принял решение увеличить частоту курсирования поезда №163/164 "Таврия" сообщением Москва – Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.До увеличения частоты рейсов поезд курсировал один раз в четыре дня. Он проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе есть одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л.Поезд №163/164 Москва – Феодосия отходит с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывает в Феодосию через день утром в 8:30.Из Феодосии состав отправляется в путь в 15:55, а в Москву пребывает через день в 5:35, что удобно, чтобы в этот же день выйти на работу.Продажа билетов на новые даты открывается постепенно, уточнили в пресс-службе.Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. Еще раньше был запущен первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. А 22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать киноВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"Как в Крыму защищают права туристов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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поезд, москва, феодосия, гранд сервис экспресс, новости крыма, новости, железная дорога, ростов-на-дону, липецк, воронеж, тамань
Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще

Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить через день – перевозчик

19:22 17.06.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крым
Поезд в Крым
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" принял решение увеличить частоту курсирования поезда №163/164 "Таврия" сообщением Москва – Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"Начиная с 19 июня (отправлением из Феодосии) и с 21 июня (отправлением из Москвы), поезд будет курсировать через день. Мы прорабатываем возможность увеличить частоту курсирования поезда до трех раз в четыре дня", – сказано в сообщении.
До увеличения частоты рейсов поезд курсировал один раз в четыре дня. Он проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе есть одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л.
Поезд №163/164 Москва – Феодосия отходит с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывает в Феодосию через день утром в 8:30.
Из Феодосии состав отправляется в путь в 15:55, а в Москву пребывает через день в 5:35, что удобно, чтобы в этот же день выйти на работу.
Продажа билетов на новые даты открывается постепенно, уточнили в пресс-службе.
Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. Еще раньше был запущен первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. А 22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города.
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ПоездМоскваФеодосияГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаНовостиЖелезная дорогаРостов-на-ДонуЛипецкВоронежТамань
 
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