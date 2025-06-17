https://crimea.ria.ru/20250617/poezda-iz-moskvy-v-feodosiyu-budut-khodit-chasche-1147293956.html

Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще

Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще

"Гранд Сервис Экспресс" принял решение увеличить частоту курсирования поезда №163/164 "Таврия" сообщением Москва – Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T19:22

2025-06-17T19:22

2025-06-17T19:22

поезд

москва

феодосия

гранд сервис экспресс

новости крыма

новости

железная дорога

ростов-на-дону

липецк

воронеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147295499_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c0dba4efd2e499e7611ab24efae9eea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" принял решение увеличить частоту курсирования поезда №163/164 "Таврия" сообщением Москва – Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.До увеличения частоты рейсов поезд курсировал один раз в четыре дня. Он проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе есть одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л.Поезд №163/164 Москва – Феодосия отходит с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывает в Феодосию через день утром в 8:30.Из Феодосии состав отправляется в путь в 15:55, а в Москву пребывает через день в 5:35, что удобно, чтобы в этот же день выйти на работу.Продажа билетов на новые даты открывается постепенно, уточнили в пресс-службе.Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. Еще раньше был запущен первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. А 22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать киноВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"Как в Крыму защищают права туристов

москва

феодосия

ростов-на-дону

липецк

воронеж

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, москва, феодосия, гранд сервис экспресс, новости крыма, новости, железная дорога, ростов-на-дону, липецк, воронеж, тамань