https://crimea.ria.ru/20250617/krymskiy-most-obstanovka-posle-perekrytiya-dvizheniya-1147292357.html

Крымский мост: обстановка после перекрытия движения

Крымский мост: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Крымский мост: обстановка после перекрытия движения

На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом после открытия движения очередь со стороны Краснодарского края. Об сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T17:13

2025-06-17T17:13

2025-06-17T17:14

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом после открытия движения очередь со стороны Краснодарского края. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 16 часов движение на транспортном переходе через Керченский пролив было перекрыто на 40 минут.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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