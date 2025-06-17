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Крымский мост: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом после открытия движения очередь со стороны Краснодарского края. Об сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T17:13
2025-06-17T17:14
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом после открытия движения очередь со стороны Краснодарского края. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 16 часов движение на транспортном переходе через Керченский пролив было перекрыто на 40 минут.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения

На Крымском мосту после перекрытия движения очередь со стороны Кубани

17:13 17.06.2025 (обновлено: 17:14 17.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом после открытия движения очередь со стороны Краснодарского края. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

В 16 часов движение на транспортном переходе через Керченский пролив было перекрыто на 40 минут.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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