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Крымчане за неделю отдали мошенникам больше 20 миллионов рублей
Крымчане за неделю отдали мошенникам больше 20 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Крымчане за неделю отдали мошенникам больше 20 миллионов рублей
За неделю с 9 по 15 июня в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T13:34
2025-06-17T13:34
2025-06-17T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. За неделю с 9 по 15 июня в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД."Через звонки в мессенджерах были обмануты 22 человека", – сказано в сообщении.В МВД уточнили, что схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели, были "прежними". Это звонки в мессенджерах от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга. Также "безопасный" счет, "ваш родственник попал в ДТП", покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений и инвестиции в акции компании.Так к примеру, в полицию Симферопольского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что на мобильный телефон ее несовершеннолетнего сына поступил звонок от неизвестного, который представился преподавателем школы, где учится ребенок.Следуя указаниям злоумышленника, ребенок оформил кредит с телефона матери и перевел 680 тысяч рублей на продиктованный мошенником счет, думая, что помогает "разоблачить" преступников, рассказали правоохранители.Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникамВ России ввели родительский контроль за счетами подростковЖитель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, интернет, кибербезопасность, мессенджеры, киберпреступность, телефон, мошенничество
Крымчане за неделю отдали мошенникам больше 20 миллионов рублей
50 жителей Крыма отдали мошенникам более 20 миллионов рублей за неделю
13:34 17.06.2025 (обновлено: 13:37 17.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. За неделю с 9 по 15 июня в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"Через звонки в мессенджерах были обмануты 22 человека", – сказано в сообщении.
В МВД уточнили, что схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели, были "прежними". Это звонки в мессенджерах от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга. Также "безопасный" счет, "ваш родственник попал в ДТП", покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений и инвестиции в акции компании.
Так к примеру, в полицию Симферопольского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что на мобильный телефон ее несовершеннолетнего сына поступил звонок от неизвестного, который представился преподавателем школы, где учится ребенок.
"Учитель" сообщил мальчику, что на имя его родителей оформлен кредит, средства с которого идут на финансирование вооруженных сил соседнего государства", – сообщили в МВД.
Следуя указаниям злоумышленника, ребенок оформил кредит с телефона матери и перевел 680 тысяч рублей на продиктованный мошенником счет, думая, что помогает "разоблачить" преступников, рассказали правоохранители.
Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок.
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